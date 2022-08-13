Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan Zincir marketleri tehdit etti /13 Ağustos 2022 19:14

Erdoğan Zincir marketleri tehdit etti

Çorum'da konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, "Koyun, kuzuda yüzde 25 indirim yaptık. Pazartesiden itibaren büyükbaş etinde yüzde 30-35 indirime geçiyoruz. Tarım Kredi Kooperatiflerinden alışverişinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Piyasaları böylece daha da rahatlatacağız. Zincir marketleri de kendilerine çekidüzen verecekler" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum’da toplu açılış töreninde konuştu.

Terörle mücadeleye değinen Erdoğan, “Sınırlarımız içinde terör örgütlerine nefes aldırmadığımız gibi sınırlarımız dışında da terör bataklığını kurutmak için teröristlerin tepelerine biniyoruz” dedi.

Doğalgaz konusunda açıklama yapan Erdoğan, “Avrupalılar ‘kışı nasıl geçireceğiz’ diye kara kara düşünürken biz şimdiden enerji arz güvenliğimizi garantiye alacak stratejik çalışmalar yürütüyoruz. İnşallah Karadeniz’deki 540 milyar metreküplük doğalgaz keşfimiz gibi Abdülhamid Han’ın da milletimize güzel haberler vereceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

ZİNCİR MARKETLERE SESLENDİ

Hayat pahalılığıyla ilgili de Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

*Koyun kuzuda yüzde 25 indirim yaptık. Pazartesiden itibaren büyükbaş etinde yüzde 30-35 indirime geçiyoruz.

*Tarım Kredi Kooperatiflerinden alışverişinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Piyasaları böylece daha da rahatlatacağız. Zincir marketleri de kendilerine çekidüzen verecekler.
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