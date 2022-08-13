Kavcıoğlu açıkladı! Erdoğan'a seçimi kazanmak için kaç para lazım?

Ahmet Takan bugünkü yazısında “Saray’a yüzde 10 mu lazım?..” başlığıyla okurlarının karşısına çıkarken “Sarayın seçimi kazanabilmesi için öyle 5-10 milyar dolar da değil!. çok daha yüklü miktarların lazım geldiği telaffuz ediliyor…” ifadelerini kullandı.





Son seçim anketlerine göre AKP’nin para musluklarını açması pek fazla işe yaramadı. Asgari ücrete yapılan zam da AKP’nin oy oranlarını yukarı doğru çıkaramayınca AKP’ye çok daha fazla para gerektiği ortaya çıktı. Bu doğrultuda Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcoğlu’nun açıklamaları dikkat çekti.





AKP’NİN 500 MİLYAR DOLARIN YÜZDE 10’UNA İHTİYACI VAR

Korkusuz yazarı Ahmet Takan da Kavcıoğlu’un “Şirketlerin yurtdışında kayıtsız 500 milyar doları var deniyor. Yüzde 90’ı yalan olsa yüzde 10’u doğru olsa 50 milyar dolar. Bu paraları bozdurmalılar.” İfadelerine dikkat çekerek AKP’nin bu yüzde 10’a ihtiyacı olduğunu belirtti.





Takan yazsızında “Şahap Kavcıoğlu’nun açıklaması epey tepki topladı. Merkez Bankası Başkanı, geri vites yapar gibi oldu ama ok yaydan çıkmıştı bir kere… Diken üstünde duran Merkez Bankası Başkanı’nın saraydan habersiz böyle bir açıklama yapması düşünülebilir mi?.. Tabii ki, hayır!..” diye yazarken Kavcıoğlu’nun da belirttiğine göre şirketlerin yurtdışında kayıt dışı tuttuğu 500 milyar doların yüzde 10’una AKP’nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimi kazanmak için ihtiyacı olduğunu ortaya koydu.