Samanyolu Haber /Dünya / Karadağ'da 3 günlük yas ilan edildi /13 Ağustos 2022 18:13

Karadağ'da 3 günlük yas ilan edildi

Karadağ'da dün yaşanan silahlı saldırıda 11 kişinin ölmesi üzerine, ülkede 3 günlük yas ilan edildi.

SHABER3.COM


Karadağ Hükümetince yapılan açıklamada, ülkede dün yaşanan trajik olay sonrası 3 gün yas ilan edildiği duyuruldu.

Ülkenin Cetinje kentinde 11 kişinin öldüğü ve 6 kişinin yaralandığı silahlı saldırı sonrası ülkede bayraklar yarıya indirilirken halka açık tüm etkinliklerin iptal edildiği belirtildi.

Ayrıca ülke genelinde restoran ve kafelerde 3 gün boyunca müzik çalınması yasaklanırken tüm spor etkinlikleri de iptal edildi.

Karadağ'da bir kişi, ailesine ve yoldan geçenlere ateş açmıştı

Karadağ'ın Cetinje kentinde dün bir saldırganın, önce kendi ailesine ardından polislere ve yoldan geçenlere ateş açması sonucu 11 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı.

Cetinje Polisinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki saldırganın, aralarında çocuk ve polislerin de bulunduğu çok sayıda kişiye ateş açtığı ve saldırganın, polisle girdiği çatışmada öldürüldüğü bildirilmişti.

Yerel medyada yer alan haberlerde, aile içi kavgada, saldırganın ilk olarak kendi ailesine, ardından yoldan geçenlere ateş açtığı belirtilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Karadağ'da 3 günlük yas ilan edildi Sonraki Haber >>

Bu kadarına da pes!

Bu kadarına da pes!

Hocaefendi yıllar önce uyarmıştı

Hocaefendi yıllar önce uyarmıştı

Can Ataklı'dan Cüneyt Özdemir'e: Biraz akıllı ol

Can Ataklı'dan Cüneyt Özdemir'e: Biraz akıllı ol

Kafe basan polisler dehşet saçtı

Kafe basan polisler dehşet saçtı

Yunanistan sahilindekilerin yolcu uçağı paniği

Yunanistan sahilindekilerin yolcu uçağı paniği

Türkiye protesto edildi, Türk bayrağı yakıldı!

Türkiye protesto edildi, Türk bayrağı yakıldı!

‘Cezaevinde bana psikolojik işkence uygulanıyor’

‘Cezaevinde bana psikolojik işkence uygulanıyor’

Katarlı sporcu 'kafa kesme' hareketi yaptı

Katarlı sporcu 'kafa kesme' hareketi yaptı

Çavuşoğlu'ndan Beşar Esad'a 'anlaşma' mesajı

Çavuşoğlu'ndan Beşar Esad'a 'anlaşma' mesajı

Seçimlerden sonra Erdoğan'ın siyasi hayatı bitecek!

Seçimlerden sonra Erdoğan'ın siyasi hayatı bitecek!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:43:14