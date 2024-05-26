Samanyolu Haber /Gündem / Bakanlığı zorda bırakan iddia: 'Afganlara kolay vize verilecek!' /26 Mayıs 2024 09:28

Bakanlığı zorda bırakan iddia: 'Afganlara kolay vize verilecek!'

Kimi basın yayın organlarında Afganlara kolay verileceği iddia edildi. İddia üzerine iktidardan açıklama geldi.

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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'nin Afganistan'a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan "Afganlara kolay vize verilecek" iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

Göç İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada, düzensiz göçle mücadelenin kesintisiz yürütülmesi ve düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri dönüşlerinin sağlanabilmesi için kaynak ülkelerle ikili temaslarda bulunulmasının gerektiği bildirildi. Başkanlık heyetince Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesi kapsamında Afganistan'a gerçekleştirilen ziyaretin bu çerçevede olduğuna işaret edilen açıklamada, görüşmelerde düzensiz göçle mücadele konusundaki kararlılığın vurgulandığı ve Türkiye'de düzensiz göçmen konumunda bulunan Afganistan vatandaşlarının geri dönüş süreçlerinin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüşmelere Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve ilgili kurum yetkilileri de katılmıştır. Ayrıca ülkemiz, Afganistan geçici hükümetini resmi olarak tanımadığı için bu tür toplantılarda bayrağımız konmamaktadır. Bahse konu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Göç İdaresi Başkanlığı olarak düzensiz göçle mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz."
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