Erdoğan zulmü durmuyor

HDP Kocaeli Milletvekili ve İnsan Hakları Savunucusu Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, yaşanan zulme tepkisini sosyal medya hesabından paylaştığı tweet’le gösterdi. Tutuklanan Nuran Yapalak’ın bebeğiyle birlikte bir fotosunu paylaşan Gergerlioğlu, “Nuran Yapalak… Gördüğünüz bebek emiyor, anne bugün tutuklandı, Silifke cezaevinde tek kişilik odada kalıyor. Bebek evde ağlıyor, anne zindanda..! Türkiye mahkemelerinde, cezaevlerinde zulüm son haddinde..!” ifadelerini kullandı.



ÖMER KAVİLİ: BEBEĞİN HUKUKU NE OLACAK!





Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun tweet’ine avukat Ömer Kavili de yorum yazdı. Kavili, tutuklamaya tepkisini, “Bebeğin Hukuku ne olacak, anne tutuksuz yargılanabilir. (Bebeğini emziremediği için) sütü kesilirse bebek ne olacak?” diyerek gösterdi.











