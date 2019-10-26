Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan zulmü durmuyor /26 Ekim 2019 15:18

Erdoğan zulmü durmuyor

AKP rejimi, anneleri bebeklerinden ayırmaya devam ediyor. Nuran Yapalak, emzirdiği bebeği olmasına rağmen tutuklanarak Silifke Cezaevi’ne gönderildi. Daha küçücük olan bebek annesiz kaldı. Avukat Ömer Kavili, tutuklamaya tepkisini, “Annenin sütü kesilirse bebek ne olacak?” diyerek gösterdi.

SHABER3.COM

HDP Kocaeli Milletvekili ve İnsan Hakları Savunucusu Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, yaşanan zulme tepkisini sosyal medya hesabından paylaştığı tweet’le gösterdi. Tutuklanan Nuran Yapalak’ın bebeğiyle birlikte bir fotosunu paylaşan Gergerlioğlu, “Nuran Yapalak… Gördüğünüz bebek emiyor, anne bugün tutuklandı, Silifke cezaevinde tek kişilik odada kalıyor. Bebek evde ağlıyor, anne zindanda..! Türkiye mahkemelerinde, cezaevlerinde zulüm son haddinde..!” ifadelerini kullandı.
 
ÖMER KAVİLİ: BEBEĞİN HUKUKU NE OLACAK!

Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun tweet’ine avukat Ömer Kavili de yorum yazdı. Kavili, tutuklamaya tepkisini, “Bebeğin Hukuku ne olacak, anne tutuksuz yargılanabilir. (Bebeğini emziremediği için) sütü kesilirse bebek ne olacak?” diyerek gösterdi.



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan zulmü durmuyor Sonraki Haber >>

Ağbaba: O mektubu yırtıp atmayanların Allah belasını versin!

Ağbaba: O mektubu yırtıp atmayanların Allah belasını versin!

Erdoğan camiyi miting alanına çevirdi

Erdoğan camiyi miting alanına çevirdi

AKP'li vekilden Kadın başkana ayıp

AKP'li vekilden Kadın başkana ayıp

Bu fotoğrafa iyi bakınız!

Bu fotoğrafa iyi bakınız!

Özgür Kaya bilinmeyen bir salonda yargılanıyor

Özgür Kaya bilinmeyen bir salonda yargılanıyor

Putin'in el hareketi kameraya yansıdı, Erdoğan'a haritayı kapattırdı

Putin'in el hareketi kameraya yansıdı, Erdoğan'a haritayı kapattırdı

Gemi suya inerken heyecanlı dakikalar

Gemi suya inerken heyecanlı dakikalar

Köstebekten kurtulayım derken

Köstebekten kurtulayım derken

İşte 20 saniyede 'Hong Kong'

İşte 20 saniyede 'Hong Kong'

Göstericilerin arasına araba ile daldı

Göstericilerin arasına araba ile daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:32:39