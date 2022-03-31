Erdoğan'a cevap verdi: 'Ekonomist değil, olsan olsan 5’li çetenin tahsildarı olursun'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yap-işlet-devret uygulamasının ülkeyi zarara uğrattığı açıklamalarına ilişkin "Biz bunların hesaplarını çok yaptık. O vergi memuru. Ama ben ekonomistim. Aramızdaki fark bu" diyerek hedef almıştı.







Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.





"Sen ekonomist değil, olsan olsan 5’li çetenin tahsildarı olursun" diyen Kılıçdaroğlu, "Halkın parasına göz dikmiş bir tahsildar!" ifadelerini kullandı.





Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:







