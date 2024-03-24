Erdoğan'a İzmir eleştirisi: 'Kayyım atamaya çalışıyor'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Foça'da miting düzenledi. Özel burada yaptığı açıklamada, CHP'nin Foça adayı Saniye Bora Fıçı için destek istedi. Özel, Fıçı için "Sonuna kadar güveniyorum, kefilim" ifadelerini kullandı.







31 Mart yerel seçimlerine ilişkin mesaj veren Özel, "14-28 Mayıs seçimlerinde çok istediğimiz, hep birlikte çok çalıştığımız, sonuca çok üzüldüğümüz birini yüzyılın son seçimini kaybettik. Ama bizim hepimizin bir tek görevi var; yılmamak, üzülmemek, tükenmemek ve vazgeçmemek..." diye konuştu.





AKP'nin İzmir adayı Hamza Dağ'ın "bağımsız aday" gibi seçim kampanyası yapmasına tepki gösteren Özel, "Hamza Dağ'ı da o atadı arkadaşlar. İzmir'e kayyım atamaya çalışıyor" dedi. Özel "İzmir'de rozeti çıkararak, bıyığı incelterek, genel başkanlarının fotoğrafını asmayarak bir yarışa girişenler var. İzmir'in bütün gençlerini bu tehlikeye dikkat çekmek istiyorum. Getirdikleri aday geçmişte alkol yasası görüşülürken gece 22.00'den sonra alkol satılmamasını '20.00'den önce satılsa ne olur, hiç satılmasa ne olur' diyen aday, gelmiş şimdi içkili mekanları geziyor, gelirsek karışmayız diye." ifadelerini kullandı.