SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Parkisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni parti kurmaya hazırlanan isimlerden eski başbakan Ahmet Davutoğlu, eski başbakan yardımcıları Ali Babacan ve Mehmet Şimşek'i "Bunlar dolandırıcı." diye itham etmişti.

O ithama Davutoğlu anında "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak komisyon servetlerimizi araştırsın." diyerek cevap vermişti. Davutoğlu cenahından Erdoğan bugün de bir "hodri meydan" mesajı daha verildi.

Davutoğlu'nun yeni partisinin kurucu üyeleri arasında ismi geçen eski AKP milletvekili Selçuk Özdağ, şahsi Twitter hesabında Davutoğlu ve Babacan'ın kuracağı partilerin AKP'den ciddi oy devşireceğini bildiği için Erdoğan'ın bu iki isme saldırdığını vurguladı.

Özdağ iki parti kurulduğunda AKP'nin alternatifsiz olma avantajını kaybedeceğini dile getirdi.

"MÜTEAHHİTLERİN SİLİNEN BORÇLARI DAHA UNUTULMADI"

Özdağ, “Önceki gün sayın Cumhurbaşkanı Davutoğlu ve Babacan'ı Halk bankasını dolandırmakla suçladı. Daha bir kaç ay önce sn Cumhurbaşkanı Babacan'a beraber siyaset yapalım, ümmeti bölmeyin demişti.” tespitinde bulundu.

Özdağ, “söz konusu milletin parası ise bunun birkaç misli vergi borcu olan müteahhitlerin silinen borçları daha unutulmadı.” ifadelerini kullandı.

DAVUTOĞLU 4 BAKANIN YÜCE DİVAN'DA YARGILANMASINI İSTEDİ

Davutoğlu’nun açıklamasına atıf yapan Özdağ, “Bu Cumhurbaşkanına açıkça 'hodri meydan' demek anlamına geliyordu. Başbakanlığı döneminde rüşvetle suçlanan (AKP tarafından kapatılan 17/25 Aralık 2013 soruşturmaları) bakanların (Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar) Yüce Divan'da yargılanmasını isteyen sayın Davutoğlu idi." dedi.





Davutoğlu'nun Erdoğan'ın hamlelerine karşı sükut yolunu tercih etmeyeceğini belirten Özdağ, "Bugüne kadar bu iki isim (Davutoğlu-Babacan) hakkında hiç kimse akçalı işlerle ilgili bırakınız bir iddiayı herhangi bir imada bile bulunmadı." diye konuştu.





"BU İKİ İSİM DEFOLU OLSA İPLERİ ÇOKTAN ÇEKİLMİŞTİ"





"Bu iki ismin kendi partilerini kurma cesaretini göstermeleri biraz da geçmişlerine duyulan güvenden kaynaklanıyor." diyen Özdağ, "Defolu olsalar herhalde bugün çoktan ipleri çekilmiş olurdu." tespitinde bulundu.





Kimsenin kimseye "parti kurmayın" diye bir dayatmada bulunamayacağının altını çizen Özdağ, "Şimdi ilk defa Erdoğan'la aynı kitleye hitap eden, aynı dili konuşan iki parti çıkacak. Davutoğlu'nu eleştirenler onunla rekabetin zorluğunu biliyorlar. Onun için de etkisini şimdiden kırmaya çalışıyorlar." dedi.





Özdağ, Babacan'ın da toplumda bir karşılığı olduğunu kaydederek, "Dingin, sekinet telkin eden duruşuna karşı bir ilgi var. Asıl kavga da bunun için, Şehir Üniversitesi bahane... Belli ki önümüzdeki günlerde siyasi rekabet daha da sertleşecek." ifadelerini kullandı.





"ERDOĞAN HALKBANK'A TALİMAT VERDİ" İDDİASI



