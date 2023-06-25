Erdoğan'a 'Mehmet Bostan' sorusu: 'Rüşvet aldığı için mi tutuklandı, rüşveti paylaşmadığı için mi?'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 25 milyon dolarlık bir usulsüz komisyona aracılık ederek devleti zarara uğrattığı gerekçesiyle tutuklanan Eski Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan'a ilişkin bir paylaşım yaptı.







Twitter'dan Erdoğan'a seslenen ve "Türkiye Varlık Fonu, Saray hükümetinin her türlü denetimden uzak tuttuğu kara kutusudur" diyen CHP lideri, "'TMSF’deki yolsuzluklar araştırılamaz' kanununu geçiren Erdoğan’a soruyorum, bu kişi rüşvet aldığı için mi tutuklandı, rüşveti paylaşmadığı için mi?" ifadelerini kullandı.





Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:





"Türkiye Varlık Fonu, Saray hükümetinin her türlü denetimden uzak tuttuğu kara kutusudur. Şimdi eski başkanı tutuklanmış. Meclis’ten 'TMSF’deki yolsuzluklar araştırılamaz' kanununu geçiren Erdoğan’a soruyorum, bu kişi rüşvet aldığı için mi tutuklandı, rüşveti paylaşmadığı için mi?"