International Journalists Association Global Media Forum’da dünya medyasıyla buluştu

Deutsche Welle’nin (DW) düzenlediği Küresel Medya Forumu 2023 (Global Media Forum) Almanya’nın Bonn şehrinde 19-20 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. Toplantıya International Journalists Association e.V. (IJA) adına Dış İlişkiler Direktörü ve Journalist Post dergisi genel yayın yönetmeni Yüksel Durgut da katıldı. Toplantının açılışını Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yaptı. Dünyanın 120 farklı ülkesinden katılımcının yer aldığı etkinliğe Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere, sosyal medyanın gücü ve yalan haberler damgasını vurdu.





Nobel barış ödülü kazanan katılımcıların yanı sıra dünyaca ünlü medya şirketlerinin üst düzey yetkililerinin de hazır bulunduğu iki günlük toplantılar Almanya’nın ilk başkenti olan Bonn’daki ilk millet meclisinde gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını DW genel müdürü Peter Limbourg’un yaptığı konfernaslarda daha sonra kürsüye Almanya dışişleri bakanı Baerbock geldi.. Rusya’daki bir dergide kültür sayfası editörü olarak çalışan ismini açıklamadığı Rus gazetecinin, savaşın başlaması ile zor günler geçirdiğini ve işini yeniden yapmasının güç olduğunu anlattı. Alman hükümetinin son 12 ayda Hannah Arendt Enstitüsü üzerinden binden fazla Rus gazeteciyi desteklediğini dile getirdi.





Konferansa damga vuran bir diğer isim ise Nobel Barış ödülü sahibi Rus gazeteci Dimitry Muratov oldu. Rusya’da ‘savaş’ kelimesi yasak olduğu ve ‘cehennem’ kelimesine hala izin verilmesinden dolayı ‘cehennem’ kelimesini kullanacağım” diyen Muratov’un konuşması sırasında savaşın en korkunç sesi olan siren sesleri de çalındı. Ukrayna’dan da birçok gazetecinin katıldığı panellerde en önemli isim IJA’nın etkinliklerine de katılan Sevgil Musaieva oldu.