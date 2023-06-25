YouTube politikalarını güncelliyor: Taklit kanallar engellenecek

Hayran olma ile tamamen taklit etme arasında ince bir çizgi olduğunu savunan YouTube, şirket politikalarında güncellemeye giderek taklit yapan kanalların engellemesini sağlamaya hazırlanıyor.





Güncellenen politikaya göre, başka bir kanalın genel görünümünü, profil fotoğrafı veya arka planı gibi küçük ayrıntıları kopyalayan bir kanal kapatılabilir. Temelde, bir kanal diğerini kopyalamaya niyetli gibi görünüyorsa kimliğe bürünme politikasıyla engellenecek.





TAKLİT KANALLARA İZİN VERİLMEYECEK





Yeni kurallara göre YouTube, hayran hesabı olduğunu iddia eden ancak başka birinin kanalı gibi görünüp içeriğini yeniedn yükleyen yani taklit eden hiçbir kanala izin vermeyeceğini belirtiyor.





YouTube sözcüsü Ivy Choi, The Verge'e yaptığı açıklamada, "YouTube'da bir kişiyi veya kanalı taklit etmeyi amaçlayan içeriğe izin verilmeyecek. Bugünden itibaren içerik üreticileri kimliğe bürünmeye karşı daha fazla korumak ve izleyicilerin hayran kanallarından gelen içeriği daha iyi tanımasına yardımcı olmak için hayran kanallarının bunu kanal adlarında veya adreslerinde açıkça belirtmelerini zorunlu kılııyoruz." ifadelerini kullandı.





Ayrıca Twitch platformu üzerinden yayıncıların yayın kestilerini YouTube'da paylaşanların bu politikaya takılacağı ve hesapları silineceği ifade edildi.





POLİTİKA GÜNCELLEMESİ AĞUSTOS'TA





YouTube, içerik politikalarındaki güncellemeyi 21 Ağustos 2023'te yapacağını duyurdu.