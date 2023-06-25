Samanyolu Haber /Gündem / Fahrettin Koca'dan Özkan Uğur açıklaması /25 Haziran 2023 14:32

Fahrettin Koca'dan Özkan Uğur açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün yoğun bakımda olduğu öğrenilen sanatçı Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili, "Ünlü sanatçımız Özkan Uğur’un tedavisi, bulunduğu hastanede halen yoğun bakımda devam ediyor" açıklaması yaptı.

SHABER3.COM

ağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakımda olduğu ve entübe edildiği öğrenilen usta sanatçı Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Twitter hesabında paylaşımda bulunan Koca, Özkan Uğur'un tedavisinin halen yoğunda bakımda devam ettiğini belirterek, geçmiş olsun dileklerini iletti.  

Koca'nın paylaşımı şöyle:
"Ünlü sanatçımız Özkan Uğur’un tedavisi, bulunduğu hastanede halen yoğun bakımda devam ediyor. Durumuyla ilgili olumlu gelişme haberlerini en kısa sürede verebilmeyi temenni ediyor, kendisine ve sevenlerine geçmiş olsun diyorum."

2013 yılında lenfomaya yakalanan ve yapılan tedaviler sonucunda 3 kez kanseri yenen Özkan Uğur'un 3 aydır yoğun bakımda olduğu ve entübe edildiği öğrenilmişti.  
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fahrettin Koca'dan Özkan Uğur açıklaması Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:00:26