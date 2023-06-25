Fahrettin Koca'dan Özkan Uğur açıklaması

ağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakımda olduğu ve entübe edildiği öğrenilen usta sanatçı Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.





Twitter hesabında paylaşımda bulunan Koca, Özkan Uğur'un tedavisinin halen yoğunda bakımda devam ettiğini belirterek, geçmiş olsun dileklerini iletti.





Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Ünlü sanatçımız Özkan Uğur’un tedavisi, bulunduğu hastanede halen yoğun bakımda devam ediyor. Durumuyla ilgili olumlu gelişme haberlerini en kısa sürede verebilmeyi temenni ediyor, kendisine ve sevenlerine geçmiş olsun diyorum."







2013 yılında lenfomaya yakalanan ve yapılan tedaviler sonucunda 3 kez kanseri yenen Özkan Uğur'un 3 aydır yoğun bakımda olduğu ve entübe edildiği öğrenilmişti.

