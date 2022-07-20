Erdoğan'dan bir tuhaf 'köprü' açıklaması; Okuyunca şaşıracaksınız!

Hazine'nin günlük 45 bin araç geçiş garantisi verdiği Çanakkale Köprüsü'nde geçen Kurban Bayramı arifesinde bile sadece 14 bin 275 araç geçti. Geçmeyen her araç başına 17.7 Euro ödendi. İran dönüşü konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya tarihinde ilk üçe giren Çanakkale’deki köprüyü hiçbir şeyle mukayese ettirmem. Rakamların hepsi muhteşem. Kimse bu denli rakamların gerçekleşeceğine ihtimal vermiyordu" dedi.







Cumhuriyet'in haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hazine’nin günlük 45 bin araç geçiş garantisi verdiği Çanakkale Köprüsü’nden geçen hafta Kurban Bayramı arifesine denk gelen 8 Temmuz Cuma günü 14 bin 275 adet araç geçtiğini açıkladı.





Yaklaşık 31 bin araçlık fark için Hazine, her araç başına yaklaşık 17.7 Euro üzerinden şirkete bir günde toplamda yaklaşık 690 bin Euro (9,6 milyon TL) ödeme yapacak.





Eleştirilere cevap verirken muhalefeti eleştiren Erdoğan, yap-işlet-devret modeliyle yapılan projelere değinerek şunları söyledi:





“Bir yerde de bir tane şöyle köprü yapın da köprünüzle övünelim. Hiçbir adımları yok. Şu anda Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, Nissibi Köprüsü, öbür tarafta Cumhuriyet tarihinde değil dünya tarihinde ilk üçe giren Çanakkale'deki köprüyü hiçbir şeyle mukayese ettirmem. Ulaştırma Bakanlığı rakamları verdi geçen gün. Rakamların hepsi muhteşem. Kimse bu denli rakamların gerçekleşeceğine ihtimal vermiyordu.”





Ortaya çıkan tabloya göre köprünün en iyi gününde bile iktidarın yanılma payı yüzde 65 civarında. Erdoğan'ın açıklamasına göre iktidar, yüzde 65'lik yanılmayı bile çok iyi olarak görüyor ve bu kadarını bile beklemiyordu. Hal böyleyken geçiş yapmayan araç başına 17,7 Euro'luk garanti verilmesi tekrar tartışma konusu oldu.



