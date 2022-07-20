Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan bir tuhaf 'köprü' açıklaması; Okuyunca şaşıracaksınız! /20 Temmuz 2022 15:36

Erdoğan'dan bir tuhaf 'köprü' açıklaması; Okuyunca şaşıracaksınız!

Çanakkale Köprüsü için günlük 45 bin araç garantisi verilmesine rağmen Kurban Bayramı arifesinde bile sadece 14 bin 275 araç geçmişti. Köprüden geçiş yapmayan her bir araç için 17,7 Euro ödeniyor. Bu duruma rağmen Erdoğan rakamlarla övündü ve "Rakamların hepsi muhteşem. Kimse bu denli rakamların gerçekleşeceğine ihtimal vermiyordu" dedi. Kimsenin ihtimal vermediği rakamlar için Erdoğan iktidarının neden astronomik garanti geçiş ücreti verdiği ise önemli bir tartışma konusu oldu.

SHABER3.COM

Hazine'nin günlük 45 bin araç geçiş garantisi verdiği Çanakkale Köprüsü'nde geçen Kurban Bayramı arifesinde bile sadece 14 bin 275 araç geçti. Geçmeyen her araç başına 17.7 Euro ödendi. İran dönüşü konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya tarihinde ilk üçe giren Çanakkale’deki köprüyü hiçbir şeyle mukayese ettirmem. Rakamların hepsi muhteşem. Kimse bu denli rakamların gerçekleşeceğine ihtimal vermiyordu" dedi.

Cumhuriyet'in haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hazine’nin günlük 45 bin araç geçiş garantisi verdiği Çanakkale Köprüsü’nden geçen hafta Kurban Bayramı arifesine denk gelen 8 Temmuz Cuma günü 14 bin 275 adet araç geçtiğini açıkladı.

Yaklaşık 31 bin araçlık fark için Hazine, her araç başına yaklaşık 17.7 Euro üzerinden şirkete bir günde toplamda yaklaşık 690 bin Euro (9,6 milyon TL) ödeme yapacak.

Eleştirilere cevap verirken muhalefeti eleştiren Erdoğan, yap-işlet-devret modeliyle yapılan projelere değinerek şunları söyledi:

“Bir yerde de bir tane şöyle köprü yapın da köprünüzle övünelim. Hiçbir adımları yok. Şu anda Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, Nissibi Köprüsü, öbür tarafta Cumhuriyet tarihinde değil dünya tarihinde ilk üçe giren Çanakkale'deki köprüyü hiçbir şeyle mukayese ettirmem. Ulaştırma Bakanlığı rakamları verdi geçen gün. Rakamların hepsi muhteşem. Kimse bu denli rakamların gerçekleşeceğine ihtimal vermiyordu.” 

Ortaya çıkan tabloya göre köprünün en iyi gününde bile iktidarın yanılma payı yüzde 65 civarında. Erdoğan'ın açıklamasına göre iktidar, yüzde 65'lik yanılmayı bile çok iyi olarak görüyor ve bu kadarını bile beklemiyordu. Hal böyleyken geçiş yapmayan araç başına 17,7 Euro'luk garanti verilmesi tekrar tartışma konusu oldu.  

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'dan bir tuhaf 'köprü' açıklaması; Okuyunca... Sonraki Haber >>

Tribünden atılan şey şaşırttı

Tribünden atılan şey şaşırttı

Gergerlioğlu, tahliye edilen hamile tutuklu Arzu Nur Özkan’ı ziyaret etti

Gergerlioğlu, tahliye edilen hamile tutuklu Arzu Nur Özkan’ı ziyaret etti

ABD’deki ‘kürtaj’ protestosunda 17 kongre üyesine gözaltı

ABD’deki ‘kürtaj’ protestosunda 17 kongre üyesine gözaltı

Ekvador’da Türkiye varışlı konteynerde 95 kilo kokain ele geçirildi

Ekvador’da Türkiye varışlı konteynerde 95 kilo kokain ele geçirildi

Sedat Peker'den yeni görüntü

Sedat Peker'den yeni görüntü

Sosyal Medyada gündem oldu

Sosyal Medyada gündem oldu

AKP'liler İngiltere'ye nasıl kaçıyor

AKP'liler İngiltere'ye nasıl kaçıyor

Yıldız isim şoka girdi...

Yıldız isim şoka girdi...

Millet Bahçesi'nin sararan çimlerini açılış için yeşile boyadılar

Millet Bahçesi'nin sararan çimlerini açılış için yeşile boyadılar

Göçmenlerin Yunanistan tarafından geri itilişini paylaştılar

Göçmenlerin Yunanistan tarafından geri itilişini paylaştılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:49:11