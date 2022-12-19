Erdoğan'dan çocuk istismarıyla ilgili açıklama: Ne insani ne de İslamidir

Kadın Emeği Zirvesi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hiranur Vakfı Başkanı Onursal Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in, 6 yaşındaki kızı H.K.G.’yi, 29 yaşındaki Kadir İstekli’ye eş olarak vermesiyle ilgili olarak, “Bir hadise üzerinden milletimizin inancına saldıranlar çıkardıkları gürültüyle geride vahim tabloyu gizlemeye çalışmaktadır” dedi ve şöyle devam etti:







“NE İNSANİ NE DE İSLAMİDİR”

– Biz hiçbir zaman kız evladımızın, fiziki olgunluğa erişmeden evlendirilmesini tasvip etmiyoruz. Zaten kendi aile hayatımızda da bunun örneği yok. Zaten çocuk istismarı asla kabul edilebilecek bir durum değildir. Çocuk istismarı ne insani ne de İslamidir.







“BİZİM KİTABIMIZDA YOK”

– Ne kız çocuklarımızın istismarına izin vereceğiz ne de kin ve nefretle milletimizin rencide edilmesine göz yumacağız





– Ülkemizde kadınların, gençlerin, çocukların sorunlarıyla ilgilenenlerin asıl üzerinde durmaları gereken ve çözüm aramaları gereken mesele evlatlarımızı topyekun tehdit eden sapkın akımlardır.





– Ne demek istediğimizi anlıyorsunuz değil mi? Açık konuşacağım. LGBT denilen olay bizim kitabımızda yok.







