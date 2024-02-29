Erdoğan'dan çok tartışılacak soru-cevaplı gözdağı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen Aydın mitinginde yaptığı konuşmada seçmenlere yine gözdağı verdi.



2009 yılından bu yana CHP'li belediye başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından yönetilen Aydın'a halka hitap eden Erdoğan şöyle konuştu:



"Büyükşehri ve ilçeleriyle Aydın, 31 Mart'ta tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana yaparsa bundan kazançlı çıkacak olan sizlersiniz.



Niye? Cumhurbaşkanı bu kardeşiniz mi? Hükümet bu kardeşinizle mi yürüyor?



Kabine benimle mi yürüyor? Evet. Öyleyse demek ki Aydın'daki yerel yönetim de bizim olduğu zaman nasıl hizmetler olacağını anlayın.



Her partiye, her partinin adayına saygımız var ama belediyeciliğin bizim işimiz olduğu hususunda iddialıyız."



HATAY'DA BAŞLADI



Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, ilk olarak 3 Şubat 2024'te depremin yıktığı Hatay’daki aday tanıtım toplantısında, "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı" diyerek seçmeni üstü kapalı tehdit etmişti.



Tepki çeken sözlerin ardından Erdoğan iki gün sonra Kahramanmaraş'ta "Hükümet olarak biz, hangi partiden olduğuna bakmaksızın tüm belediyelere bütçeden alması gerekenleri eksiksiz gönderdik, gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.



ZAT VE ZEVAT DEDİ



Erdoğan, 11 Şubat'ta Tekirdağ'da yaptığı açıklamada ise "Bizde 'Oy yoksa hizmet yok' deyip milleti açık açık tehdit etmek olmaz" ifadesini kullanarak, muhalefeti suçlamıştı.



Erdoğan, 16 Şubat'ta Ordu mitinginde çelişen açıklamalar yaptı. Erdoğan "Biz varsak doğalgaz var biz yoksak doğalgaz yok" ifadelerini kullandı.



Erdoğan, 26 Şubat'ta İstanbul’da yaptığı açılışta ise Ekrem İmamoğlu’nun İBB yönetimini eleştirerek, “Kardeşlerim şu anda bu ülkeyi kimler yönetiyor? Biz yönetiyoruz. Şu anda İstanbul’da bulunan bu zat veya zevat böyle bir imkâna sahip mi? Değil” dedi. 31 Mart’ta Murat Kurum’a oy isteyen Erdoğan, “Aziz İstanbul’un fetret devrini sona erdireceğiz” diye konuştu.