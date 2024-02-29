Biden'a sağlık taraması sonrası 'göreve uygun' raporu

Euronews'te yer alan habere göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın doktoru, yıllık muayenesini gerçekleştirdikten başkanın "göreve uygun olmaya devam ettiğini" yazdı.



Dr. Kevin O'Connor, başkanın uyku apnesini kontrol etmeye yardımcı olan yeni bir cihaza iyi uyum sağladığını ve bir miktar kalça rahatsızlığı yaşadığını ancak aynı zamanda haftada beş kez egzersiz yaptığını yazdı.



Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde 2 buçuk saatten uzun süren muayenesinden sonra O'Connor, başkanın sağlığıyla ilgili hazırladığı altı sayfalık notta "Başkan Biden, sağlıklı, aktif, güçlü ve 81 yaşında, başkanlık görevlerini başarılı bir şekilde yerine getirebilecek formda bir adam" dedi.



Yine de seçmenler Biden'ın yaşı, gafları, öksürüğü, yavaş yürümesi ve hatta bisikletten düşmesi gibi konulara şüpheyle yaklaşıyor.



ABD tarihinin en yaşlı başkanı olan Biden, kazanması durumunda ikinci dönemin sonunda 86 yaşında olacak.



Biden'ın muhtemel rakibi Eski Başkan Donald Trump, 2017'de göreve başladığında 70 yaşındaydı ve bu onu göreve başlayan en yaşlı Amerikan başkanı yapmıştı. Biden ise, 2021'de 78 yaşında göreve başlayarak Trump'ın rekorunu elinden aldı.



Çarşamba günü Beyaz Saray'a döndükten sonra suçla mücadele konulu bir etkinliğe katılan Biden, sağlığı söz konusu olduğunda "her şeyin yolunda olduğunu" ve "geçen yıldan farklı bir şeyin olmadığını" belirtmişti.



Biden'ın tutuk yürüyüşünün geçen yıla göre daha kötü olmadığını ve omurgasındaki artritik değişikliklerin sonucu olduğunu söyleyen O'Connor raporunda, başkanın ayrıca "sol kalçada bir miktar rahatsızlık artışı" kaydettiğini vurguladı.