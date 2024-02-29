Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan kapıyı kapatmıştı: Bahçeli’den emeklilere zam sözü /29 Şubat 2024 20:58

Erdoğan kapıyı kapatmıştı: Bahçeli’den emeklilere zam sözü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere seyyanen zam önerisini kapıyı kapattığı açıklamasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den dikkat çeken mesaj geldi. Bahçeli, emeklilerin çağrılarında haksız olmadığını belirterek, "Gerekli iyileştirmeler yapılacak" dedi.

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Bold Medya'da yer alan habere göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yürütme Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, açıklamasında emekliler ile ilgili dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

“EMEKLİYE 7 BİN LİRA ZAM VERMEK, 1.9 TRİLYONU EMEKLİYE AKTARMAK DEMEK”

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, emeklilere seyyanen zam önerisini kapıyı kapatmıştı. Emeklilerden ‘sabır’ isteyen Erdoğan, “Şimdi birileri çıkıyor emekli maaşlarına 7 bin lira, 10 bin lira seyyanen ekleyelim diyerek kendi akıllarınca emeklilerimizi tahrik ediyor. Bakınız bizim ülkemizde halihazırda 16 milyon emeklimiz var. Emekli maaşlarına 7 bin lira eklemek demek bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık 10 bin lira eklemek demek, 1,9 trilyon liralık bir kaynağı buraya aktarmak demektir. Dikkat ediniz mevcut maaşların tutarından söz etmiyorum. Sadece 7 bin lira veya 10 bin lira olarak ifade edilen ek artışın maliyetini anlatıyorum. Yani 2024 yılı boyunca ülkemizde tek çivi çakmasak, tüm yatırım bütçesini buraya aktarsak bile bu gideri karşılamaya yetmiyor.” diye konuşmuştu.

“EMEKLİLER HAKSIZ DEĞİL, GEREKLİ İYİLEŞTİRMELER YAPILACAK”

Bahçeli ise konuşmasında emeklilerin çağrılarında haksız olmadığını ifade etti.

Gerekli iyileştirmelerin yapılacağını savunan Bahçeli, “Enflasyonla mücadele başarıya ulaşacak, fiyat ve finans istikrar Türkiye ekonomisinin zincirlerini kıracaktır. Faiz-döviz ve enflasyon siperine yatıp ekonomik ve siyasi istismar operasyonun dört bir koldan yürütenlerin hevesleri kursağında kalacaktır” diye konuştu.
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