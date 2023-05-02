Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan dini istismar siyasetine devam: Biz emri Allah'tan alıyoruz /02 Mayıs 2023 19:07

Erdoğan'dan dini istismar siyasetine devam: Biz emri Allah'tan alıyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dikkat çeken sözlere imza attı. Dini hassasiyetleri istismar etmeye devam eden Erdoğan "Biz emri Allah'tan alıyoruz" dedi.

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da açılış töreninde konuştu. Zaman zaman dini hassasiyetleri sömürmesi eleştiri konusu olan Erdoğan yine tartışmalı bir açıklamaya imza attı. 

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: 
"Bay bay Kemal'in yanındakilerle beraber emri nereden alıyor? Kandil'deki teröristlerden alıyor. Biz de emri Allah'tan alıyoruz. 14 Mayıs'ta emri dağdan alanları mezara gömmeye var mıyız? Bundan benim şüphem yok. Konya gerek dersi inşallah 14 Mayıs'ta verecektir. 

Konya'nın gençlerini, çiftçilerini, sanayicilerini, hanım kardeşlerimi bugün bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Rabbim'e 6 ay sonra yeniden Konyalı kardeşlerimle kucaklaştırdığı için hamd ediyorum. Maşallah meydanlara sığmayan bir Konya görüyorum. 14 Mayıs'ta destan yazmaya hazırlanan Konya görüyorum. Ahde vefanız için, sevdanız için her birinize şükranlarımı sunuyorum.

Buradan soruyorum, Konya 14 Mayıs'ta durmak yok yola devam diyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi diyor muyuz? Her bucağında ilmin irfanın boy verdiği merhum Erbakan hocamızın şehri Konya'ya bu yakışır. Konya'nın hayır dediğinden hayır gelmez. Konya'nın evet dediğine de Allah'ın izniyle şer bulaşmaz. Konya, Anadolu'daki varlığımızın dirliğimizin sembolü olduğu gibi Türkiye Yüzyılı'nın teminatı olacaktır.

Konya'nın evet dediğine şer bulaşmaz. Depremde en çok yıkıma uğrayan Hatay'ı Konya belediyelerine zimmetledik.

Zonguldak'ta benim madenci kardeşlerime yalan üzerine yalan söylüyor. Doğalgazı yaktık, vatandaşlarımızın evlerine göndermeye başladık. Biz söz verirsek yaparız. 

Cudi Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteli petrol bulduk. "

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