Samanyolu Haber /Politika / İmamoğlu: Adaletin Ekrem'i de Selahattin'i de olmaz /02 Mayıs 2023 22:53

İmamoğlu: Adaletin Ekrem'i de Selahattin'i de olmaz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte katıldığı Van Mitingi'nde “Bağımsız yargının, hak, hukuk ve adaletin ışığı herkese eşit. Adaletin Ekrem'i de olmaz, Selahattin'i de olmaz, herkes. Eşittir. Yargısız infaz hiçbir vatandaşa hak görülemez” diye konuştu.

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu Van'da miting düzenledi. Mitinge katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşmasında adalete ve eşitlik vurgusu yaptı. İmamoğlu, şunları özetle şunları söyledi:

"En güneyinden en kuzeyine her birimiz bu memleketin her karış toprağına eşit hissedarlarıyız"

"Van'ın bütün talihsizliklerini bir kardeşiniz olarak size söz veriyorum, Milletin İttifakı'nda sizin ittifakınızda, tek tek yeneceğiz. Van hak ettiği yerde değil. Van hakkını alacak. Millet İttifakı'nda Van hakkını alacak. Devlet ve millet. Devlet nedir, millet nedir? Millet, devleti oluşturan unsurdur. Devlet ve millet arasında hiçbir bariyer olmaz. Biz devletle millet arasındaki bütün bariyerleri kaldıracağız. Vanspor'un Stadı'nı da Millet İttifakı olarak biz yapacağız. Şu cennet vatanın en doğusundan en batısına, en güneyinden en kuzeyine her birimiz bu memleketin her karış toprağına eşit hissedarlarıyız. Bu eşitsizlik sadece bir yönetim sıkıntısıdır. Bunu aşacağız. 

"Haksızlığa asla evet demeyerek kayyum düzenine son vereceğiz"

81 ilde ekonomik gelişmişlik olarak Van 67'nci sırada. Van ilk 10'a girmeli. İstanbullu, Van'ı gelip gezmeye, görmeye can atmadı. Van Gölü, Van Denizi ayrı bir dünya, Akdamar Adası ayrı bir dünya. Millet İttifakı bu yolculuğun yolcusudur. Bu ittifakın en dev projesi, hak, hukuk, adalet projesidir. Bunu başaracağız. Çocuklarımızın eşit eğitim almasını sağlayacağız. Çocuklarımızın, gençlerimizin hayal kurmalarını güçlendireceğiz.  

Biz bu seçimde hayatını hak, hukuk, mücadelesine ayırmış olan 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na oylarınızı istiyorum. Bu memlekette milletin dediği olacak. Bu memleketin, Cumhuriyet'in temelinde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir duygusu vardır Haksızlığa asla evet demeyerek kayyum düzenine son vereceğiz. 

"Van'daki ulaşım sorunlarını hızla çözüp, insanlarımızın bu anlamdaki ihtiyaçlarını hızla yerine getireceğiz"

Van'ın bütün konularını biliyoruz. Van'ı turizmin başkentlerinden birisi haline getireceğiz. Yıllardır çözülmeyen çevre yolu bitirilemedi, bu işi mutlaka çözeceğiz. Gelir gelmez 13. Cumhurbaşkanımızın, özellikle kentlerin dayanıklılığına, depreme hazırlığına, kentsel dönüşümüne ve birçok altyapı ve üstyapı sorunlarına acilen eğilmemizi istedi. Hemen seçimden sonra size söz ilk ziyaretlerimden birini Van’a yapacağım. Van-Diyarbakır Hızlı Tren Projesi'ni çok önemsiyorum. O hızlı tren gibi birçok bağlantısını sağlayacağız. Van Gölü Ekspresi'ni mutlaka getireceğiz. Van Denizi'ni, Van Gölü'nü turizmin göz bebeği haline getireceğiz. Van civarında bazı maden çalışmalarını takip ediyoruz. Van'ı tehdit eden bu çalışmaları mutlaka acilen denetime tabi tutup Van'ın bu doğasının yok olmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Kuzey Irak'a ve çok önemli pazarlara bağlayacak olan Van-Şırnak kara yolundan ses yok. Bunu da biz çözeceğiz. Van’ın tramvaya ihtiyacı olduğunu biliyorum. Özellikle Van'daki ulaşım sorunlarını hızla çözüp, insanlarımızın bu anlamdaki ihtiyaçlarını hızla yerine getireceğiz. 

"Adaletin Ekrem'i de olmaz, Selahattin'i de"

Bağımsız yargının, hak, hukuk ve adaletin ışığı herkese eşit. Adaletin Ekrem'i de olmaz, Selahattin'i de olmaz, herkes eşittir. Yargısız infaz hiçbir vatandaşa hak görülemez. Adil yargının verdiği karar, evrensel hukukun verdiği karar, iyi biliyoruz ki hiç kimsenin canını acıtmaz. Ne bir vatandaşımıza zarar gelecek ne de bir karış toprağımıza zarar gelecek. Bu duygu bize Cumhuriyet'in emanetidir. Bu duygu bize Atatürk'ün emanetidir. Bu ebediyen sürecek. Benim Vanlı evladım Türkiye'nin her karış toprağının eşit hissedarıdır. Devletinin şefkatini, devletinin vicdanını ve adaletini sonsuz bir şekilde benim Vanlı evladım hissedecek. Millet, bayrak hep birlikte olacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gelişmiş demokrasisiyle, 86 milyon insanının ortak geleceğidir. Hep birlikte başaracağız.

Bu bir siyasi parti seçimi değil. Bunun adı bir demokrasi seçimidir, bunun adı özgürlük seçimidir, bunun adı eşitlik seçimidir. Bunun adı kucaklaşma seçimidir. Kucaklaşmaya, eşitliğe, özgürlüğe, demokrasiye hazır mıyız, bu seçimi milletin kazanmasına hazır mıyız? Oylarımızı 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na kullanmaya hazır mıyız?”
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