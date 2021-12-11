Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'dan dün Filistin güzellemesi, bugün İsrail hamlesi! /11 Aralık 2021 12:01

Erdoğan'dan dün Filistin güzellemesi, bugün İsrail hamlesi!

Türkiye'nin diplomatik ilişkilerini askıya alındığı, aralarında İsrail'in de olduğu 3 ülkeye Şubat 2022'de ilişkileri düzeltmek adına heyet gönderileceği iddia edildi. Erdoğan dün katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 16. Konferansı’nın açılış oturumunda konuşmuş ve 'Filistin davasını zaafa uğratacak her türlü hareketten kaçınılmasını istemişti.'

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CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, Türkiye'nin diplomatik ilişkilerini düşürdüğü İsrail'e heyet göndereceğine dair bilgi aldığını duyurdu.

CHP Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika çağrılarına ve komşu ülkelerle barış yapılması gerektiği vurgusuna dikkat çeken Özcan, "Bana gelen bilgiye göre Şubat 2022’de Erdoğan başkanlığında bir heyet İsrail’e gidecek. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu iktidara geldiğimizde Mısır, İsrail ve Suriye’ye Büyükelçi atayacağını ve ilişkileri onaracağını defalarca söylemişti. AKP hükümeti bizi daha çok dinlemeli" ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin 2008-2009 İsrail-Gazze savaşını kınaması ve daha sonra yaşanan olaylar ile birlikte, İsrail ile arasındaki ilişkiler gerilmiş ve Mavi Marmara gemisine İsrail Özel Kuvvetleri'nin saldırısı nedeniyle 2010 yılında Türkiye elçisi ülkeden geri çekilmişti. 2 Eylül 2011’de Türkiye İsrail’le olan diplomatik bağlarının derecesini düşürmüştü.

Türkiye, Suriye diplomatik ilişkileri ise 2011 yıllında ülkede başlayan iç savaş sonrası askıya alınmıştı.

2013 yılında Mısır'da gerçekleşen askeri darbenin ardından da bu ülke ile ilişkiler gerginleşmiş ve iki ülkenin diplomatik ilişkileri maslahatgüzar seviyesine düşürülmüştü.

"NİYE OLMASIN?"
Erdoğan, Katar dönüşü Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile başlattığı yeni dönemin bir benzerinin İsrail ve Mısır'la de devam ettirilip ettirilmeyeceğiyle ilgili bir soruya şu yanıtı vermişti:

"Abu Dabi yönetimiyle, böyle bir talep, teklif geldiği için tabi ki biz de bu işi memnuniyetle kabullendik ve görüşmeleri istihbaratımızı, Dışişleri Bakanımızı göndermek suretiyle kademe kademe yürüttük. Burada şimdi de yine Dışişleri Bakanımız, istihbarat, Abu Dabi ile ilgili ilişkilerde aktif rol oynayacaklar. Böyle bir süreç İsrail’le ilgili de niye olmasın?"
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