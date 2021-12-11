Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Alpay Özalan'a sert epki: Bir ülkenin yönetici kadrosunda yalancı varsa... /11 Aralık 2021 11:53

AKP'li Alpay Özalan'a sert epki: Bir ülkenin yönetici kadrosunda yalancı varsa...

Meclis'teki yumruklu kavgayla gündeme gelen AKP'li Alpay Özalan'a yönelik tepkiler sürüyor.

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Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Meclis'teki yumruklu kavgasıyla gündeme gelen aKP Milletvekili Alpay Özalan'a ilişkin bir haberi alıntıladı ve, "Bir ülkenin yönetici kadrosunda yalancı varsa o ülkede yolsuzluk bitmez" dedi.

YUMRUK ATTIĞI GÖRÜNTÜLER KAMERALARA YANSIMIŞTI

Meclis Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıt vermek üzere kürsüye gelen Özgür Özel'in, "Şehitleri alkışlatıyormuş gibi kendini ayakta alkışlatma çakallığına kapılmasın" ifadelerinin ardından AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Özel'in üzerine yürümüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine Özalan'ın yumruk attığı görüntülere kameralara yansımıştı.

Feyyaz Uçar’ın eski futbolcu ve AKP milletvekili olan Alpay Özalan için, "En yalancı Alpay’dır" dediği sözler de sosyal medyada yeniden gündem olmuştu.

'YÖNETİCİ KADROSUNDA YALANCI VARSA YOLSUZLUK BİTMEZ'

Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz ise Uçar'ın bu sözlerinin yer aldığı bir haberi alıntılayarak, sert bir eleştiride bulundu. "Bir ülkenin yönetici kadrosunda yalancı varsa o ülkede yolszuluk bitmez" diyen Özoğuz sözlerini, "sonra ülke batar. Doğru saptamak, kurtulmak şarttır!" diye sürdürdü.
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