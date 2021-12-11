Samanyolu Haber /Gündem / Kırmızı Oda reyting canavarına yenildi! /11 Aralık 2021 11:49

Kırmızı Oda reyting canavarına yenildi!

TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda günden güne kan kaybediyor. Dizi, son haftalarda rakiplerinin gerisinde kalarak reytinglerde bekleneni elde edemedi. Reytingleri beklentinin altında kalan dizinin sezon ortasında final yapacağı iddia edildi.

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Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu’nun 2004 yılında yayınlanan Madalyonun içi: Bir Psikiyatrin Not Defteri  adlı kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisi, TV8’de 4 Eylül 2020 tarihinde yayın hayatına başladı.  

Başrolünde Binnur Kaya'nın olduğu Kırmızı Oda, gerçek hikayeleri ekranlara taşıyan orijinal bir yapım olması sayesinde reyting listelerinde büyük başarılar sergiledi. Ancak Kırmızı Oda için yeni sezon hayal kırıklığı oldu.

Kırmızı Oda; Arka Sokaklar, Aziz ve Aşk Mantık İntikam gibi iddialı rakipleri karşısında hedeflenen reyting sonuçlarına ulaşamadı.

İLK 10'A GİREMEDİ

TV8'de yayınlanan dizi, 10 Aralık Cuma akşamı 55. bölümüyle ekranlara geldi. Kırmızı Oda, dün akşam yayınlanan son bölümüyle total reyting listesinde ilk 10 dahi giremedi. Dizi, AB reyting listesindeyse 6. sırada yer aldı.

Kırmızı Oda dizisi bu şekilde reyting kaybetmeye devam eder ise sezon ortasında final yapacağı iddia edildi.
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