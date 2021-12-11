Samanyolu Haber /Gündem / Öcalan'ın serbest kalacağı tarihi açıkladı /11 Aralık 2021 11:46

Öcalan'ın serbest kalacağı tarihi açıkladı

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili Avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun değerlendirmesini köşesine taşıyan Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, "Öcalan’ın en geç 15 Şubat 2024 tarihinde koşullu salıverilmesi gündeme gelecek." dedi.

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Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan bugün çok ilginç bir yazı kaleme aldı. Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la ilgili kaleme aldığı değerlendirme yazısında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin daha önceki kararlarını aktaran Takan; "Öcalan’ın en geç 15 Şubat 2024 tarihinde koşullu salıverilmesi gündeme gelecek." dedi.

AİHM KARARINI HATIRLATTI

Takan; "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, yıllar önce terörist başını cezaevinden kurtaracak bir karar aldı.  Ancak ne iktidar ne de muhalefet bu kararın ve doğabilecek vahim gelişmelerin önüne geçmek için parmağını bile kıpırdatmıyor. Her nedense kulaklarının üstüne yatıyorlar!.. Kamuoyunun yakından tanıdığı eski Cumhuriyet Savcısı, Avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu sesini duyurabildiği ölçüde çok uyarıda bulundu." değerlendirmesini yaptığı yazısında bu durumunu unutturulmaması gerektiğini söyledi.

Takan; Eminağaoğlu'ndan tekrar hatırlatma yapmasını isteyerek anlattıklarını köşesinden aktardı. Eminağaoğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2012 yılında İngiltere hakkında verdiği Winter kararını hatırlatarak AİHM'nin işlenen suç ne olursa olsun kişinin, cezaevinden çıkabilmeyi umut edebilme hakkının, “umut hakkının” olabilmesi gerektiğini belirttiğini söyledi.

KARARIN DETAYLARI

AİHM, bu kararında, koşullu salıverme hakkı tanınmayan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası alan bir kişiye, en çok 25 yılda cezaevinden çıkabilme hakkının söz konusu olabilmesi gerektiğini belirtti.

AİHM yine bu kararda, cezaevinde en geç 25 yıl dolmadan önce, 25 yıla varmadan en az yılda bir kez mahkeme tarafından mahkûmun durumun gözden geçirilmesini, olumlu durumu saptandığında da koşullu salıverilmesi gerektiğini söyledi. Olumlu durum söz konusu değilse, 25 yıldan sonra bile mahkemenin bu incelemesini en geç yılda bir kez yaparak sürdürmesi gerekiyor.

ÖCALAN'IN SALIVERİLMESİ GÜNDEME GELECEK!

Eminağaoğlu'nun aktardıklarına göre; "

Cezaevinde suç işleyen Öcalan hakkında, bu konularda işlem yapılmadığı için Türkiye’de, İHAM kararını gözetince umut hakkı nedeniyle Öcalan’ın 15 Şubat 1999 tarihinde yakalandığını esas aldığımızda, Öcalan’ın en geç 15 Şubat 2024 tarihinde koşullu salıverilmesi gündeme gelecek.

Aksi durumda Öcalan’ın yeni başvurularında Türkiye, Öcalan’a tazminat ödeyeceği gibi, Avrupa Konseyi’nin de bu konuda veya benzer durumdaki mahkûmlar için Türkiye’ye yaptırımlar uygulaması gündeme gelecek."

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