AKP'li Kadak konuşmasını paylaştı, sosyal medyada tepki yağdı

TELE1'in haberine göre, AKP’li Rümeysa Kadak, Meclis’te yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabından “Bizim bir gençlik hayalimiz var” notuyla paylaştı.





“GENÇLERİN AHI SİZİ YAKACAK”





Kadak’ın yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu. Birçok yurttaş, Kadak’ın sözlerini alıntılayarak tepki gösterdi. Bir kullanıcı “Dün bir üniversiteli genç daha intihar etti. Sizin hayallerini çaldığınız torpilsiz AKP'li olmayan gençlerin ahı yakacak sizleri..” ifadelerini kullandı.

Çorlu Tren Kazası’nda oğlunu kaybeden Mısra Öz ise “Aladağ” da çocuklar okumak için okul bulamıyor. Okula gitmek için kaldıkları yurtta yanarak ölüyor. Ve bu durum hala aynı şekilde devam ediyor. Bu bahsettiğiniz hayallere ulaşabilmek için önce var olan gerçeği görmeniz gerek. Kodlama bir kenara dursun. Eğitim imkanı sağlayın.” paylaşımını yaptı.





























Kadak konuşmasında “Bizim bir gençlik hayalimiz, derdimiz var. Gençlerin kendi yeteneklerini keşfedebildikleri alanlara kolaylıkla ulaşabildikleri, bu alanlara ulaşımlarını kolaylaştırdığımız ve aynı şekilde doğuda yaşayan arkadaşlarımızın kodlama robotik öğrenmemesinin tek sebebinin canlarının istememesi olduğu, gençlerin hayal kurmaktan çekinmediği ve bu hayalleri gerçeğe dönüştürdüğü, her bir arkadaşımızın spor, kültür, sanat faaliyetlerinden eşit faydalanabildikleri bir ülke hayal ediyoruz. Her genç için çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.