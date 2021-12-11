Samanyolu Haber /Politika / AKP'li Kadak konuşmasını paylaştı, sosyal medyada tepki yağdı /11 Aralık 2021 11:44

AKP'li Kadak konuşmasını paylaştı, sosyal medyada tepki yağdı

AKP İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak’ın Meclis’te yaptığı gençlere ilişkin konuşma sosyal medyada sert tepki gördü.

SHABER3.COM


TELE1'in haberine göre, AKP’li Rümeysa Kadak, Meclis’te yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabından “Bizim bir gençlik hayalimiz var” notuyla paylaştı.

Kadak konuşmasında “Bizim bir gençlik hayalimiz, derdimiz var. Gençlerin kendi yeteneklerini keşfedebildikleri alanlara kolaylıkla ulaşabildikleri, bu alanlara ulaşımlarını kolaylaştırdığımız ve aynı şekilde doğuda yaşayan arkadaşlarımızın kodlama robotik öğrenmemesinin tek sebebinin canlarının istememesi olduğu, gençlerin hayal kurmaktan çekinmediği ve bu hayalleri gerçeğe dönüştürdüğü, her bir arkadaşımızın spor, kültür, sanat faaliyetlerinden eşit faydalanabildikleri bir ülke hayal ediyoruz. Her genç için çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“GENÇLERİN AHI SİZİ YAKACAK”

Kadak’ın yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu. Birçok yurttaş, Kadak’ın sözlerini alıntılayarak tepki gösterdi. Bir kullanıcı “Dün bir üniversiteli genç daha intihar etti. Sizin hayallerini çaldığınız torpilsiz AKP'li olmayan gençlerin ahı yakacak sizleri..” ifadelerini kullandı.

Çorlu Tren Kazası’nda oğlunu kaybeden Mısra Öz ise “Aladağ” da çocuklar okumak için okul bulamıyor. Okula gitmek için kaldıkları yurtta yanarak ölüyor. Ve bu durum hala aynı şekilde devam ediyor. Bu bahsettiğiniz hayallere ulaşabilmek için önce var olan gerçeği görmeniz gerek. Kodlama bir kenara dursun. Eğitim imkanı sağlayın.” paylaşımını yaptı.







Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'li Kadak konuşmasını paylaştı, sosyal medyada tepki... Sonraki Haber >>

KHK mağduriyetlerini anlattı: ‘Sivil ölüme mahkum edildiler’

KHK mağduriyetlerini anlattı: ‘Sivil ölüme mahkum edildiler’

Ben millete sesleniyorum

Ben millete sesleniyorum

TBMM Başkanvekili Celal Adan isyan ett,

TBMM Başkanvekili Celal Adan isyan ett,

Fırtınayla dine dönmüştü: Şimdi 'Siyasal İslam'a geçti

Fırtınayla dine dönmüştü: Şimdi 'Siyasal İslam'a geçti

İmamoğlu: Soylu'nun bir an önce tedavi olması lazım

İmamoğlu: Soylu'nun bir an önce tedavi olması lazım

CHP’den '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' videosu

CHP’den '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' videosu

İnsan Hakları raporu

İnsan Hakları raporu

Kılıçdaroğlu, Şenyaşar Ailesi'ni ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, Şenyaşar Ailesi'ni ziyaret etti

Sokak röportajında genç kızın isyanı

Sokak röportajında genç kızın isyanı

Soylu ile A Haber bitti, şimdi hakikatleri konuşacağız

Soylu ile A Haber bitti, şimdi hakikatleri konuşacağız
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:52:51