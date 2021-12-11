Erdoğan’ın fotoğrafını yere atan kişi gözaltına alındı

Ereğli Kaymakamlık binasının önünde meydana gelen olayda iddiaya göre, ekonomik kriz nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan A.Ç., Kaymakamlık binası girişindeki duvarda asılı olan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çerçeveli fotoğrafını alıp yere attı.



Erdoğan’ın yaşanan ekonomik krizden sorumlu olduğunu ve istifa etmesini isteyen A.Ç, Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen kişi, daha sonra ifadesinin alınması için Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.