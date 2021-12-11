Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’ın fotoğrafını yere atan kişi gözaltına alındı /11 Aralık 2021 11:33

Erdoğan’ın fotoğrafını yere atan kişi gözaltına alındı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Kaymakamlık binasında duvarda asılı olan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını yere atan bir kişi gözaltına alındı.

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Ereğli Kaymakamlık binasının önünde meydana gelen olayda iddiaya göre, ekonomik kriz nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan A.Ç., Kaymakamlık binası girişindeki duvarda asılı olan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çerçeveli fotoğrafını alıp yere attı.

Erdoğan’ın yaşanan ekonomik krizden sorumlu olduğunu ve istifa etmesini isteyen A.Ç, Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen kişi, daha sonra ifadesinin alınması için Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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