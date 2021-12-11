Samanyolu Haber /Gündem / Reina katliamı şüphelisi Kırgızistan'da yakalandı /11 Aralık 2021 11:27

Reina katliamı şüphelisi Kırgızistan'da yakalandı

İstanbul'da 39 kişinin öldürüldüğü gece kulübü saldırısıyla bağlantılı olduğundan şüphelenilen bir kişi Kırgızistan'da yakalandı.

SHABER3.COM

Milli Güvenlik Devlet Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, terörle mücadele operasyonu sonucunda yabancı uyruklu zanlı M.Ş.R'nin gözaltına alındığı belirtildi.

İstihbarat tarafından gözaltına alınan kişinin, İstanbul'da 2017'de bir gece kulübünde 18 ülkeden 39 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısıyla bağlantısı olduğundan şüphelenildiği aktarıldı.

1 Ocak 2017'de düzenlenen saldırıda Abdulkadir Masharipov elindeki AK-47 marka uzun namlulu silahla ilk önce etrafa ateş açtı. Sonrasında polis memuru Burak Yıldız'ı öldüren Masharipov, ardından kapıda bekleyen gece kulübünün özel güvenliğini sağlayan kişilere ateş açtı. Yaklaşık 7 dakika süren saldırı sonrası saldırgan üstünü değiştirerek gözden kayboldu.

Daha sonra yakalanan saldırgan Masharipov, 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve bin 368 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme kararında terör saldırısının planlayıcılarından olduğu ve Masharipov'a yardım ettiği gerekçesiyle tutuklu sanıklardan İlyas Mamaşaripov'u "kasten öldürmeye yardım", "Anayasa'yı ihlale yardım" ve "kasten öldürmeye teşebbüse yardım" suçlarından 1432 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklardan 11'inin tüm suçlardan beraatine karar veren heyet, bazı sanıkları "terör örgütü üyeliği" suçundan değişen oranlarda hapis cezasına çarptı
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