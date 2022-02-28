Erdoğan'dan elektrik faturalarıyla ilgili yeni açıklama

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Elektrik faturalarına değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı."Son kabine toplantımızda kamuoyuna duyurduğumuz elektrik tariflerindeki düzenlemeyi de netleştirdik.Meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan elektrikte alınan KDV yüzde 18’den yüzde 8’e düşürüldü.Ayrıca meskenlerdeki düşük tarife sınırı da günlük 8 kilovatsaate, aylık 240 kilovatsaate yükseltilmiştir. Böylece faturalarda yüzde 14’lük bir indirim sağlanmış olacaktır.Ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kilovatsaate, aylık 900 kilovatsaate kadar tüketimi olan ilk dilimine yüzde 25 indirim uygulanacak.Esnaflar ve zannatkarlarımızda da yüzde 25 indirim uygulanacaktır."