Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan elektrik faturalarıyla ilgili yeni açıklama /28 Şubat 2022 21:09

Erdoğan'dan elektrik faturalarıyla ilgili yeni açıklama

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda elektrlk faturaları konusuna da değindi.

SHABER3.COM

Evrensel'de yer alan habere göre AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Elektrik faturalarına değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı.

Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Son kabine toplantımızda kamuoyuna duyurduğumuz elektrik tariflerindeki düzenlemeyi de netleştirdik.

Meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan elektrikte alınan KDV yüzde 18’den yüzde 8’e düşürüldü.

Ayrıca meskenlerdeki düşük tarife sınırı da günlük 8 kilovatsaate, aylık 240 kilovatsaate yükseltilmiştir. Böylece faturalarda yüzde 14’lük bir indirim sağlanmış olacaktır.

Ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kilovatsaate, aylık 900 kilovatsaate kadar tüketimi olan ilk dilimine yüzde 25 indirim uygulanacak.

Esnaflar ve zannatkarlarımızda da yüzde 25 indirim uygulanacaktır."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'dan elektrik faturalarıyla ilgili yeni açıklama Sonraki Haber >>

Rize Çayelili vatandaştan şok sözler

Rize Çayelili vatandaştan şok sözler

Her dem Mus’ab’ına imrendim…

Her dem Mus’ab’ına imrendim…

CNN Türk'te bilgisayar oyunu savaş görüntüsü diye verildi!

CNN Türk'te bilgisayar oyunu savaş görüntüsü diye verildi!

Yusuflar geliyor zindanlardan

Yusuflar geliyor zindanlardan

Habertürk'te çifte yayıncılık skandalı: Ukraynalı kadınlara yönelik sözler tepki çekti

Habertürk'te çifte yayıncılık skandalı: Ukraynalı kadınlara yönelik sözler tepki çekti

Ukrayna’daki öğrenci hükümeti eleştirince A Haber canlı yayından aldı: ‘Türk kızı ağlamaz’

Ukrayna’daki öğrenci hükümeti eleştirince A Haber canlı yayından aldı: ‘Türk kızı ağlamaz’

Yusuf Bekmezci’nin avukatı yaşananları anlattı

Yusuf Bekmezci’nin avukatı yaşananları anlattı

Kemal Gülen'le 'Ana Haber' ekranlara geri dönüyor

Kemal Gülen'le 'Ana Haber' ekranlara geri dönüyor

Andrey Rublev'den Rusya-Ukrayna savaşına tepki!

Andrey Rublev'den Rusya-Ukrayna savaşına tepki!

İmha edilen bir Rus konvoyu

İmha edilen bir Rus konvoyu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:49:25