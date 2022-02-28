Rusya'ya karşı Akkuyu için yeni öneri

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Ukrayna’ya askeri müdahalesi nedeniyle birçok ülkenin Rusya’ya yaptırım uyguladığını belirterek, “Bu doğrultuda bizim verebileceğimiz en güzel, en büyük cevabın, Akkuyu Nükleer Santrali’nin millileştirilmesi olacağını düşünüyoruz” dedi.







AKP’nin TBMM’ye geçen perşembe günü sunduğu, nükleer enerjide güvenlik ve emniyet dahil her türlü sorumluluğun yetkilendirilen tüzelkişilere bırakılmasını öngören 29 maddelik ‘Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi’, TBMM Çevre Komisyonu’nda bugün görüşüldü.

"ENERJİ DE RUS’A BAĞIMLIYIZ"





- Önümüzdeki yıllarda, dünyada enerji alanında bir hakimiyet mücadelesine şahit olacağız. Bunun bir ayağı da nükleer tesisler ve bu nükleer tesislerle beraber düzenleme yapılması da elzem. Bu kanun teklifine çok daha önemli bir öneri de ben getirmek istiyorum. Özellikle nükleer tesislerle ilgili, Akkuyu Nükleer Santrali zaten uzun süredir hepimizin sorun olarak gördüğü mevzu.





- Enerjide dışa bağımlıyız. ‘Enerjide dışa bağımlıyız’ diyoruz ama aslında enerji de Rus’a bağımlıyız. Yayılımcı bir politika izleyen Rusya’ya bu kadar bağımlı olduğumuz bir ortamda, ileride oluşabilecek en ufak bir krizde bile büyük bir sıkıntı ile karşı karşıya kalabiliriz.





Teklif, buradaki görüşmenin ardından esas komisyon olan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’na havale edildi.Görüşmeler sırasında söz alan Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nun İYİ Partili üyesi Yasin Öztürk, şunları söyledi:- Özellikle şu Ukrayna ile ilgili mevzu ile birlikte birçok ülke Rusya’ya yaptırım çerçevesinde gerek bankalar arası swift anlaşmaları gerek hava sahasını kapatmakla gerek oligarkların hesaplarını dondurmakla ilgili yaptırımlar uygulamış durumda. Bu doğrultuda bizim verebileceğimiz en güzel, en büyük cevabın, Akkuyu Nükleer Santrali’nin millileştirilmesi olacağını düşünüyoruz. Bu zamanlama açısından, böyle bir dönemde bu kanun teklifinin gelmesi aslında bir fıslattır. Aynı zamanda bir milli güvenlik ve beka meselesidir. Bu konunun da gündeme getirilmesini, bu kanun teklifinin içinde Akkuyu Nükleer Santrali’nin de millileştirilmesi gerektiğini parti olarak düşünmekteyiz.”