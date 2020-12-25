Erdoğan'dan İsrail ile istihbari ilişki açıklaması

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İsrail ile istihbari noktada münasebetlerimiz zaten kesilmiş değil, devam ediyor. Burada en tepe noktadaki kişilerle bazı sıkıntılar yaşıyoruz.” dedi.





AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan, “İsrail’in Filistin topraklarına yönelik takındığı tavırları kabul etmemiz mümkün değil. Bu bizim ne adalet anlayışımıza ne ülkelerin toprak bütünlüğüne yönelik yaklaşım noktasında bizim İsrail ile ayrıştığımız noktadır. Yoksa gönlümüz arzu eder ki onlarla da münasebetlerimizi daha iyi bir noktaya taşıyalım.” değerlendirmesinde bulundu.





ALİYEV, ARABULUCULUK YAPMAYA BAŞLADI





Türkiye ve İsrail arasında diplomatik ilişkilerin mart sonu itibarıyla yeniden normalleşmeye başlayabileceği ve karşılıklı büyükelçi ataması yapılabileceği iddia edildi. İsrail basını, Aliyev’in iki ülke arasında arabuluculuk yaptığını öne sürdü.





Mayıs 2018’de karşılıklı olarak büyükelçilerin çekilmesinden bu yana ilişkilerin gergin seyrettiği iki ülke arasında bir süredir tekrar büyükelçi atanmasıyla başlayacak yeni bir normalleşme süreci olacağı iddiası gündemde.

Tel Aviv merkezli haber sitesi Walla, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için arabuluculuk yaptığı iddiasını gündeme getirdi.





Haberde, konu hakkında Erdoğan’la telefonda görüşen Aliyev’in, olumlu cevap aldığı iddia edildi.





İsrailli diplomatik yetkililer, Azerbaycan’ın arabuluculuk iddiasını reddetmedi, ancak Türkiye’den henüz olumlu bir sinyal almadıklarını ve çözüme açık olduklarını belirtti. Yetkililer, ikili ilişkilerin normalleşmesi için “anahtarın Erdoğan’ın elinde olduğunu” söyledi. Olası bir normalleşmenin ise, İsrail’de 23 Mart 2021’de gerçekleşecek erken seçim öncesinde olması beklenmiyor.





Geçtiğimiz günlerde Amerika’nın Sesi’ne konuşan Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Mesut Hakkı Çaşın, İsrail’in bir adım atması halinde Türkiye’nin iki adım atabileceğini ifade etmişti.





TÜRKİYE-İSRAİL DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ





Türkiye, 2010 yılındaki Mavi Marmara olayından sonra 2011 yılında diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürdü ve İsrail Büyükelçisi’ni sınır dışı etti.





2016 yılında Türkiye ve İsrail, tartışmalı bir anlaşma ile ilişkilerin geliştirilmesi konusunda uzlaştı. İki ülke yeniden karşılıklı olarak büyükelçi atadı.





2018 yılında ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etmesinin ardından Türkiye İsrail’deki büyükelçisini çekti ve İsrail Büyükelçisi’ni sınır dışı etti. İsrail’de karşılık olarak Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosunu sınır dışı etti.

O tarihten bu yana 2 ülke maslahatgüzar seviyesinde temsil ediliyor.

Bu dönemde diplomatik ilişkiler bozulurken iki ülke arasındaki ticaret hacmi artış gösterdi.