Erdoğan'dan itiraf: 'İstediğimiz yere gelemedik'

Kabine toplantısı, bugün 2 haftalık aranın ardından toplandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü. Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından enflasyon hakkındaki itirafı dikkat çekti.





"HENÜZ İSTEDİĞİMİZ YERE GELEMEDİK"



Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Enflasyonla mücadelemizde henüz istediğimiz yere gelmedik ama kararlıyız. Daha önce ülkemizi enflasyondan nasıl kurtardıysak inşallah bu sefer de aynı başarıyı göstereceğiz. Cari açıktaki düşüş de sürüyor. Bu yılın ilk 2 ayında cari dengede 13 milyar doların üzerinde iyileşme sağladık. Üretimler arttıkça cari açık gerileyecektir. Turizm gelirlerimiz her yıl rekor kırıyor. Geçtiğimiz yılı 54,5 milyar dolarla kapattığımız turizmde bu yıl ki hedefimiz 60 milyar dolardır."







