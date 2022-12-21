Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Bay Kemal oğluna sahip çık!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Hedefinde Ekrem İmamoğlu ile birlik-beraberlik mesajı veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen siyasi yasak kararı ve sonrasında yaşananları değerlendirdi.





“HERKESİN BİRBİRİNİN ARKASINDAN İŞ ÇEVİRDİĞİ ALTILI MASA”

Erdoğan, “Milletimiz gerçekten geçmişte defalarca seyrettiği bir filmi sanki hiç yaşanmamış gibi yeniden karşımıza çıkartanlara en güzel cevabı sahada verecektir. Herkesin birbirinin arkasından iş çevirdiği bir masaya bu millet geleceğini teslim etmez. Geçtiğimiz hafta hakimlere hakaret iddiasıyla ceza alan bir şahıs, bu konuda sergilenen tuhaf tavırlar ile masa efradının perişanlığını göstermeye yeterlidir.” dedi.





‘İMAMOĞLU İLE BABA OĞUL GİBİYİZ’ AÇIKLAMASINA GÖNDERME YAPTI

Erdoğan, “CHP’nin başındaki zat dün çıkmış ne diyor biz baba oğul gibiyiz. Bunlara duyunca biz de içimizden Bay Kemal oğluna sahip çık. O kendisine başka ebeveynler arama peşinde demekten öte duramadık. Şaka bir yana 6’lı masanın ne yaptıkları, hangi oyunu çevirdikleri bizi ilgilendirmiyor. Biz işimize bakacağız, bizim işimiz var ya.” diye konuştu.