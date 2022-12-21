İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti grup toplantısında kendisine yönelik konuşan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt verdi. "Her CHP'linin, her CHP'linin ailesinin lideri olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu adaydır" diyen İmamoğlu, "Bıraksın bizim baba-oğul ilişkimizi. Kıskandığının farkındayım, devam etsin. Biz daha çok sarılacağız birbirimize" dedi.







İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





KISKANÇLIK DUYGUSU SAYIN CUMHURBAŞKANIMDA YÜKSEK

Sayın Kılıçdaroğlu bizim ailemizin lideri. Ona bir laf edildiyse bizim de cevap verme hakkımız vardır. Kendi ailesi içinde birliği ve bütünlüğü kaybetmiş ki o alanda bile bizi kıskanıyor. Kıskançlığı o kadar büyümüş ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın, gözü hiçbir şey görmüyor diyebilirim. Biz çok sıkı bağlara sahibiz. Hem CHP Ailesi olarak, Genel Başkan'ın aramızdaki ilişkiyi baba-oğul ilişkisi olarak tariflemesi muhteşem bir duygu. Bunu bir tek babam kıskanır diye düşündüm. Am kıskanmaz, babam da gurur duyar. Fakar görüyorum ki kıskançlık duygusu Sayın Cumhurbaşkanımda yüksek. Buradan çağrıda bulunmak istiyorum; İstanbul'u devraldık kıskançlığınız tavan yaptı. Her hamlemizde kıskançlığınız büyüyor. Saldırılarınız hukuk eliyle derece yükseltti. Bunların hiçbiri bizi korkutmaz.





BIRAKSIN BİZİM BABA-OĞUL İLİŞKİMİZİ

Kendilerine şunu tavsiye ediyorum, ben neredeyim şu anda? Kasımpaşa'dayım. Tersanemizin 567'nci yılını kutladık. Kasımpaşa yiğit delikanlıların olduğu bir semttir. Mertçe mücadele için hayatını ortaya koyan insanlar vardır, böyle bir namı vardır. Ben buradan hem bir Kasımpaşalı olarak hem de hemşeri sayılırız, mertçe mücadeleye davet ediyorum Sayın Cumhurbaşkanını. Bizim büyük muhalefet cephesinden insan eksiltmeye çalışmasın. Elindeki devlet gücünü kullanarak insanları sindirme kavramından uzaklaşsınlar. Bu işin yanlış olduğunu, istinaftan dönmesinin şart olduğunu çıkıp açıklamasını bekliyorum. Bunu yaparsa kendisine yakışanı yapmış olur. Bıraksın bizim baba-oğul ilişkimizi. Kıskandığının farkındayım, devam etsin. Biz daha çok sarılacağız birbirimize.





ÇOK GÜZEL SÖYLEMİŞ SAYIN DEMİRTAŞ, DİLİNE SAĞLIK

Kendilerine (Selahattin Demirtaş'a) geçmiş olsun diyorum. İnşallah bu süreç onu da çoluğuna çocuğuna, ailesine kavuşacak. Hukuksuz yargılanıp içeride yatan benim kardeşim Tayfun'u da Can'ı da evlerine ailelerine kavuşturacak. Bu seçim mücadelesi kişisel mücadele alanı değil. Bu seçimi milletimiz için, 85 milyon için kazanacağız. Bana o hukuksuz kararı veren hakimin, savcının çocuklarının mağdur olmamaları için kazanacağız. Çok güzel söylemiş Sayın Demirtaş. Diline sağlık.





HER CHP'LİNİN ADAYI KILIÇDAROĞLU'DUR

Tek başına bir oyun izlemeye alıştığınız için takım oyunundan uzaklaştınız. Hiç anlamıyorsunuz. Ben takım oyuncusuyum diyorum, beni daha evden sahaya giderken yolda sakatlamaya çalışıyorlar diyorum. Her CHP'linin ailesinin lideri olan Genel Başkanı olan Sayın Kılıçdaroğlu adayıdır.