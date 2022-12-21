Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da yayınlanan Çıkış Yolu programına katıldı.







İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine yönelik hakaret davasında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesine yönelik değerlendirmelere bulunan Perinçek, "'Ahmak' sözcüğü Yargıtay içtihatlarına göre hakarettir. Burada zulüm, haksızlık yok. Yargıça da helal olsun. Doğru bir karar veriyor. Ahmak demek hakarettir. Ahmak denen kurum, YSK'dır ve hakaret hedefi olmuştur" dedi.