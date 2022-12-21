Samanyolu Haber /Gündem / Rekabet Kurumu'ndan zincir marketlere rekor cezalar /21 Aralık 2022 15:06

Rekabet Kurumu'ndan zincir marketlere rekor cezalar

Rekabet Kurumu'nun soruşturması kapsamında 13 şirkete yaklaşık 878 milyon TL idari para cezası verildi

SHABER3.COM

Rekabet Kurumu tarafından 5 zincir market (BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour) ve bir tedarikçi (Savola) hakkında toplamda yaklaşık 2,7 milyar TL idari para cezasının verildiği soruşturmanın devamı niteliğinde yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında üretici/tedarikçi niteliğindeki 15 şirketin zincir marketlerdeki fiyatlama davranışları incelendi.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda soruşturma tarafı bazı tedarikçilerin beş büyük zincir market arasında fiyat artışlarına yönelik koordinasyonu sağlayarak marketlerin raf fiyatlarını belirlemeye yönelik kartel oluşturdukları tespit edildi. Ayrıca kartelin yanı sıra soruşturma konusu bazı şirketlerin marketlerdeki raf fiyatlarını doğrudan belirlemek suretiyle de Rekabet Kanunu’nu ihlal ettikleri sonucuna ulaşıldı.

Bu kapsamda 13 şirket hakkında dolaylı olarak marketlerdeki raf fiyatlarının artmasına sebep olabilecek rekabet ihlali türlerinden olan kartel ve/veya yeniden satış fiyatının tespiti sebebiyle;

Coca-Cola’ya 272.159.349,36 TL,
Eti’ye 173.263.933,89 TL,
Pasifik Tüketim’e 106.002.255,94 TL,
Pepsi’ye 92.506.885,85 TL,
Frito Lay’e 87.954.615,82 TL,
Düzey Tüketim’e 48.190.012,34 TL,
Red Bull’a 25.711.530,05 TL,
Unmaş’a 24.223.008,88 TL,
Şölen’e 15.680.173,63 TL,
Haribo’ya 10.204.678,30 TL,
Kent Gıda’ya 8.775.984,66 TL,
Glaxosmithkline’na 8.424.667,29 TL,
Doğanay’a 5.553.551,61 TL
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