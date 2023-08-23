Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan Putin'i kızdıracak sözler; Ukrayna'ya destek verdi /23 Ağustos 2023 18:15

Erdoğan'dan Putin'i kızdıracak sözler; Ukrayna'ya destek verdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kırım'ın Ukrayna'nın bir parçası olduğunu, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere her platformda dile getiriyoruz” dedi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen '3'üncü Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.

Erdoğan, "Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski, saygıdeğer devlet ve hükümet başkanları, Kırım Tatarlarının milli lideri Ukrayna Milletvekili Sayın Mustafa Kırımoğlu, sevgili Kırım Tatar Türkü soydaşlarımız, kıymetli misafirler; sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Kırım Platformu'nun 3'üncü Zirvesi'nde video mesaj marifetiyle de olsa sizlere hitap etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu vesileyle Ukrayna'nın bayrak gününü ve bağımsızlık gününü tebrik ediyorum. Kırım davasının barışçıl yollardan daha etkin bir şekilde savunulması amacıyla tesis edilen bu platformun Kırım konusunda vermek istediğimiz mesajlara güç katacağına inanıyorum. Kırım'ın ilhakını tanımayan Türkiye, bu adımın gayrimeşru olduğunu ilk günden beri kararlılıkla savunmaya devam ediyor" dedi.


Erdoğan devamında şunları söyledi:

"Kırım'ın Ukrayna'nın bir parçası olduğunu Birleşmiş Milletler başta olmak üzere her platformda dile getiriyoruz... Savaşın sona ermesi ve Karadeniz havzasının yeniden huzur ve istikrara kavuşması sadece bölgeye değil; tüm dünyaya nefes aldıracaktır. Kırım dahil, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimizi yineliyor, bölgemizin en kısa zamanda barış iklimine tekrar kavuşmasını temenni ediyorum.”
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