Usulsüzlük iddiası TV kulesine de sıçradı: 2.3 milyar liralık kule 152 milyona satıldı

İflas eden Endem İnşaat AŞ tarafından yapılan 'Endem TV Kulesi' geçen 10 Ağustos’ta icradan satıldı. İçinde çok sayıda dükkân, sinema salonu, düğün salonu ile spor salonları da bulunan kule için 249 milyon lira bedel belirlenmişti. İhaleden 1 ay kadar önce kurulduğu anlaşılan FMC Gayrimenkul Tic. AŞ, 152 milyon liralık teklif vermişti.







'İHALEYE FESAT KARIŞTIRDI'

Halk Tv'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Büyükçekmece 1. İcra Müdürlüğü’nün düzenlediği ihalenin iptal için dava açıldığı anlaşıldı. Anılan dava, tasfiye halindeki Endem İnşaat AŞ adına açıldı. Büyükçekmece İcra Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada, ihaleye fesat karıştırıldığı öne sürüldü.





Dava dilekçesinde, Endem TV Kulesi olarak anılsa da söz konusu gayrimenkulün bir AVM niteliğinde olduğu kaydedildi. Anılan yerde 35 bin metrekare alana sahip dükkân ve sinema salonlarını da olduğu kaydedildi.







152 milyon liralık bedelin çok düşük olduğu kaydedilerek “Bu durumda, işçiler dahi paralarını alamayacak” denildi. Endem TV Kulesi’nin değerinin ise 2 milyar 300 milyon lira değerinde olduğu kaydedildi.





SATIŞI HALK BANK İSTEMİŞTİ

Bu arada 8 dönüm arazi üzerine kurulu Endem TV Kulesi’nin icradan satışını alacaklı konumdaki Halk Bank istemişti. 26 milyon lira alacağı bulunan banka, 57 milyon liraya yakın işleyen faiz ile birlikte 89 milyon lira alacaklı konuma geldi.





ŞİRKET 20 GÜN ÖNCE KURULDU

Üç firmanın katıldığı icra ihalesinde 152 milyon liralık teklifte bulunan FMC Gayrimenkul AŞ ise 19 Temmuz 2023’te kurulmuştu. 50 bin TL sermayeli şirket Fatih Öztürk tarafından kuruldu. İhaleye babası adına katılan Ankara Barosu’na üye avukat Cevat Öztürk, açılan ihalenin feshi davasının sonucunu bekleyeceklerini söylemekle yetindi.