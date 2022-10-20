Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan "Türkiye Avrupa'da orman varlığını en çok artıran ülke" açıklaması /20 Ekim 2022 19:44

Erdoğan'dan "Türkiye Avrupa'da orman varlığını en çok artıran ülke" açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Avrupa'da orman varlığını en çok artıran ülke olduğunu açıkladığı belirtildi.

SHABER3.COM

İklim değişikliği ve beraberindeki büyük çağlı orman yangınlarıyla gündeme gelmeye devam eden Türkiye'deki doğal varlıklar konusunda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'dan yeni bir açıklama geldiği ifade edildi.

Erdoğan'ın Türkiye'nin Avrupa'da orman varlığını en çok artıran ülke olduğunu açıkladığı aktarıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı Çevre Forumu'na video mesaj ile katıldı. Videoda çevre sorunları ile mücadele övgüsü yapan Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa'da orman varlığını en çok artıran ülke olduğunu savundu. Ormancılık alanında çalışan akademisyenler ve uzmanlar ise söz konusu orman alanı artışının, "iktidarın rakamlarla oynaması" olarak değerlendiriyor.

"Türkiye yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5'inci dünyada ise 12'nci sıraya yükseldi. Bu başarıyı, yenilenebilir enerji seviyemizi toplam enerji seviyemizin yüzde 55'ine ulaştırarak elde ettik. Orman varlığımızı 23 milyon hektara çıkararak Avrupa'da orman varlığını en çok artıran ülke olduk. 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi kurma hedefimize kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'dan "Türkiye Avrupa'da orman varlığını en... Sonraki Haber >>

Türk ve Kazak sporcular arasında 'bayrak' gerilimi

Türk ve Kazak sporcular arasında 'bayrak' gerilimi

Ünlü şarkıcı konser sırasında öldü

Ünlü şarkıcı konser sırasında öldü

İyiliğe engel olanlar Kur’an’da lanetlenmiştir

İyiliğe engel olanlar Kur’an’da lanetlenmiştir

Bakan Dönmez’in maden faciası açıklaması istifa sesleriyle kesildi

Bakan Dönmez’in maden faciası açıklaması istifa sesleriyle kesildi

Siz cenaze toplamakla övünen bir iktidarsınız!

Siz cenaze toplamakla övünen bir iktidarsınız!

'Geçen gün Tayyip'in yanındaydım, ekonomi güzel'

'Geçen gün Tayyip'in yanındaydım, ekonomi güzel'

Promter bozuldu, Bahçeli konuşmasına ara vermek zorunda kaldı

Promter bozuldu, Bahçeli konuşmasına ara vermek zorunda kaldı

Bakanların madenci cenazelerinde tepki çeken görüntüleri

Bakanların madenci cenazelerinde tepki çeken görüntüleri

Hakan Şükür, Oğuzhan Uğur’a seslendi

Hakan Şükür, Oğuzhan Uğur’a seslendi

Kadıköy'de 24 katlı binada yangın

Kadıköy'de 24 katlı binada yangın
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:55:01