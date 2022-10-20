İklim değişikliği ve beraberindeki büyük çağlı orman yangınlarıyla gündeme gelmeye devam eden Türkiye'deki doğal varlıklar konusunda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'dan yeni bir açıklama geldiği ifade edildi.





Erdoğan'ın Türkiye'nin Avrupa'da orman varlığını en çok artıran ülke olduğunu açıkladığı aktarıldı.







Evrensel'de yer alan habere göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı Çevre Forumu'na video mesaj ile katıldı. Videoda çevre sorunları ile mücadele övgüsü yapan Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa'da orman varlığını en çok artıran ülke olduğunu savundu. Ormancılık alanında çalışan akademisyenler ve uzmanlar ise söz konusu orman alanı artışının, "iktidarın rakamlarla oynaması" olarak değerlendiriyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı Çevre Forumu'na video mesaj ile katıldı. Videoda çevre sorunları ile mücadele övgüsü yapan Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa'da orman varlığını en çok artıran ülke olduğunu savundu. Ormancılık alanında çalışan akademisyenler ve uzmanlar ise söz konusu orman alanı artışının, "iktidarın rakamlarla oynaması" olarak değerlendiriyor.

"Türkiye yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5'inci dünyada ise 12'nci sıraya yükseldi. Bu başarıyı, yenilenebilir enerji seviyemizi toplam enerji seviyemizin yüzde 55'ine ulaştırarak elde ettik. Orman varlığımızı 23 milyon hektara çıkararak Avrupa'da orman varlığını en çok artıran ülke olduk. 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi kurma hedefimize kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz" dedi.