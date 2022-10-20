Samanyolu Haber /Gündem / Su indirimi sonrası Ankara'da 'iptal' kararları /20 Ekim 2022 20:00

Su indirimi sonrası Ankara'da 'iptal' kararları

Ankara'da suya yapılan yüzde 50 indirimin ardından bazı etkinliklerin iptal edildiği açıklandı.

SHABER3.COM

Ankara il meclisinde AKP ve MHP'li üyelerin oylarıyla kabul edilen su ücretindeki yüzde 50 indirim kararı sonrasında kentteki bazı etkinliklerin iptal edilmesine karar verildiği açıklandı.

Evrensel'de yer alan habere göre açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara'da suyun maliyeti 24 TL iken fiyatı ise 13 TL, yani maliyetinin yarısıydı. ABB Meclisi'nde hiç durmadan artan elektrik, doğal gaz, mazor ve diğer giderlere rağmen zaten ucuza satılan suyun ücretine AK Partili üyelerin verdiği yasa dışı önergeyle %50 indirim kararı alındı. Bu kararla zararın milyarlaca lirayı bulacağı ve ASKİ'nin iflas bayrağını çekeceği öngörülmektedir.

Su hayati öneme sahiptir. ASKİ'nin geliri sadece elektrik giderini bile karşılayamayacaktır. Ankara'nın susuz kalmaması için Belediye bütçesinden ASKİ'ye para aktarmak zorunda kalacağız. Bu nedenle devam eden büyük altyapı projelerini, sosyal yardımları ve kırsal kalkınma desteklerini ertelemek durumunda kalmıştık. Süreçte Büyükşehir Belediyemizin büyük ihalelerinin de iptal edilmesi söz konusudur. Bununla birlikte, ekim ve kasım aylarında çoğu diş ilçelerimizde yapılması planlanan 16 adet panayır, gösteri, konser gibi tüm kültür-sanat etkinlikleri de ertelenmiştir. Cumhuriyet Bayramı konserleri dışında bu süreçte etkinlik düzenlenemeyecektir. Bu yasa dışı kararı mahkemenin iptal etmesi durumunda desteklerimiz, projelerimiz ve kültür-sanat etkinliklerimiz devam edecektir."
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