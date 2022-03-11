Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan yeni Montrö açıklaması /11 Mart 2022 16:21

Erdoğan'dan yeni Montrö açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da düzenlenen 'Diplomasi Forumu' açılışında konuştu. Erdoğan: 'Montrö sözleşmesinin ülkemize verdiği yetkilerin kullanılması dahil elimizden geleni yapacağız' dedi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu. Erdoğan, "Rusya ve Ukrayna arasındaki ilk üst düzey temasın dün burada gerçekleşmiş olması, Antalya Diplomasi Forumunun amacına ulaşmaya başladığını gösteriyor" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- Bir hususun altını çizmek istiyorum. Türkiye hem Akdeniz hem Karadeniz ülkesidir. Ukrayna ve Rusya Karadeniz'den komşumuz ve dostumuzdur. Sıcak çatışmaya dönüşmesinden büyük üzüntü duyuyoruz. Kırım ile ilgili tutumumuzu açıkça dile getirdik. Gerek Rusya ile gerek Ukrayna ile yaptığımız görüşmelerde bu meseleyi hem gündemde tuttuk. Eğer 2014'te Kırım'ın işgaline tüm Batı ses çıkarmış olsaydı acaba bugünkü tablo ile karşı karşıya kalır mıydık? Kırım'ın işgaline sessiz kalanlar şimdi bir şeyler söylüyor.

- Gelinen aşamada yangında körükle gitmenin kimseye faydası olmaz. Ukrayna halkının haklı mücadelesi desteklenirken, leke sürecek adımlardan imtina edilmeli. Rus kültürüne yönelik faşizan uygulamalar asla kabul edilemez.

- Bölgemizde sulh ve sükunun sağlanması için Montrö sözleşmesinin ülkemize verdiği yetkilerin kullanılması dahil elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz.

- Temennimiz, itidal ve sağduyunun galip gelmesi, silahların bir an önce susmasıdır.

- Statüko yerine barışı gözetecek, 5 ülkenin çıkarı yerine tüm insanlığa hizmet edecek yeni bir küresel güvenlik mimarisinin kurulması şarttır.
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