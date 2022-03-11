Samanyolu Haber /Gündem / Çiller'in acelesi var: Kuracağı partinin adı belli oldu /11 Mart 2022 16:14

Çiller'in acelesi var: Kuracağı partinin adı belli oldu

Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay Ankara kulis bilgilerini paylaştı. Eski başbakan Tansu Çiller'in kuracağı partiye ilişkin bilgileri açıklayan Balbay, yeni partinin isminin Büyük Türkiye Partisi olacağını duyurdu.

SHABER3.COM

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, son dönemde siyasete dönmek için görüşmeler yaptığı konuşulan eski Başbakan Tansu Çiller'in kuracağı partinin ismini açıkladı. 

Balbay, "Tansu Çiller siyasete geri dönüyor. Kuracağı partinin adı Büyük Türkiye Partisi olacak" dedi.

Parti çalışmalarına ilişkin kulis bilgilerini açıklayan Balbay, "Bir iki ay içinde örgütlenmeyi planlıyorlar. 7 bölge için örgütlenme başkanı atadılar. Bu örgütlenme başkanları il başkanlıklarını oluşturma çabası içine girdi" ifadelerini kullandı. 

Balbay "Kurultayın iki ay içinde yapılması planlanıyor. Haziran ya da sonbaharda seçim iklimi olabilir. Erdoğan, 6 partili ittifakın iyi görünen bir hava oluşturduğunu gördü" dedi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çiller'in acelesi var: Kuracağı partinin adı belli oldu Sonraki Haber >>

Meral Akşener’e açık açık Tansu Çiller'i sordu!

Meral Akşener’e açık açık Tansu Çiller'i sordu!

'Sav Allah'ım ne olur'

'Sav Allah'ım ne olur'

Saadet'ten ''Erdoğan'ın İsrail yakınlaşmasına'' ironik video

Saadet'ten ''Erdoğan'ın İsrail yakınlaşmasına'' ironik video

Rus işgalciler Ukrayna'daki doğum hastanesini böyle bombaladı

Rus işgalciler Ukrayna'daki doğum hastanesini böyle bombaladı

Akaryakıt zammını protesto ederken bindiği eşekten düştü!

Akaryakıt zammını protesto ederken bindiği eşekten düştü!

Ortaylı'dan yeni Tarın Bakanı'na sert sözler

Ortaylı'dan yeni Tarın Bakanı'na sert sözler

Ümit Nağmeleri'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel klip

Ümit Nağmeleri'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel klip

Gültekin Uysal, Tansu Çiller’i uyardı

Gültekin Uysal, Tansu Çiller’i uyardı

Emine Şenlikoğlu'ndan akıllara zarar yeni açıklama!

Emine Şenlikoğlu'ndan akıllara zarar yeni açıklama!

'Mariupol’da durum felaket'

'Mariupol’da durum felaket'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:20:09