Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan yeni 'seçim tarihi' açıklaması: Belki birazcık öne çekerek... /05 Ocak 2023 14:32

Erdoğan'dan yeni 'seçim tarihi' açıklaması: Belki birazcık öne çekerek...

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim tarihinin öne çekilmesiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. 

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

"2023 yılı inşallah hayırlara vesile olacaktır. Kuruluşumuzun 21.5 yılını ve iktidarımızın 20 yılını geride bıraktığımız şu günlerde yeni bir imtihanın daha eşiğindeyiz. Mevsim şartlarını dikkate alarak belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz. 

Üye sayımızı 2018'de 10 milyon sınırına çıkardık. Yargıtay Başsavcılığı tarafından açıklanan rakamlara göre 11 milyon 240 bin üyeyle girdik. Bunların hepsini üst üste koyun, yetmedi üçle çarpın, yine de AK Parti üye sayısına yetişemiyor. AK Parti'nin üye sayısı artık cumhuriyet tarihimiz boyunca bir siyasi partinin erişebildiği en yüksek üye rakamıdır. "

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