Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ı 'İsrail' ile vurdu: "Ahlak anlayışı bambaşka" /20 Nisan 2022 14:28

Erdoğan'ı 'İsrail' ile vurdu: "Ahlak anlayışı bambaşka"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "İsrail'le attığımız adımlar başkadır, Kudüs davamız başkadır" sözleri üzerinden yüklendi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İsrail ve Kudüs konusundaki açıklamasına Kemal Kılıçdaroğlu'ndan eleştiri geldi. Erdoğan, partisinin haftalık grup toplantısında İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki göstermiş ve "İsrail'le attığımız adımlar başkadır, Kudüs davamız başkadır" ifadesini kullanmıştı. 

KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın bu sözlerine sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Söz konusu ifadeleri eleştiren CHP lideri, Erdoğan'a Kaşıkçı cinayeti, Mavi Marmara, Rahip Brunson olayı ve sığınmacı sorunundaki değişken açıklamalarını hatırlattı.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"'İsrail'le ilişkilerimiz başkadır, Kudüs davamız başkadır' demişsin Erdoğan. Bilmez miyiz! Sende hep başka başka. Kaşıkçı cinayeti başka. Rahip Brunson başka. Mavi Marmara şehitleri başka. Dünden beri sığınmacılar da bir başka. Ahlak anlayışı bambaşka."


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