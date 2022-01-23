Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın 1 ay önce açılışını yaptığı çocuk hastanesinin tavanı çöktü! /23 Ocak 2022 11:25

Erdoğan'ın 1 ay önce açılışını yaptığı çocuk hastanesinin tavanı çöktü!

!Açılışını AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Gaziantep Üniversitesi Çocuk Hastanesi’nin tavanında, hizmete girmesinin üzerinden 1 ay bile geçmeden çökme meydana geldi.

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Sözcü'nün haberine göre, önceki dönem Rektörü Prof. Dr. Ali Gür döneminde yüzde 90'lık tamamlanma seviyesine getirilen 250 yataklı Gaziantep Üniversitesi Çocuk Hastanesi’nin kalan bölümü, şu anki Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın döneminde tamamlandı.

25 Aralık 2021'de Erdoğan'ın katıldığı toplu açılış töreniyle hizmete girdi. Açılış töreninde AKP Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, hastaneyle ilgili Erdoğan’ı bilgilendirdi. Ancak aradan 1 ay bile geçmeden Çocuk Hastanesi’ni Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne bağlayan geçiş bölümünün tavanında çökme meydana geldi.



Çökmeyi gören vatandaşlar “Daha hastane hizmete gireli kaç gün oldu da dökülmeye başladı. Bu binayı üniversite yetkilileri nasıl teslim almışlar” diye tepki gösterdi.

Hastanedeki tavan çökmesine bir tepki de Şahinbey Belediyesi CHP Grup Başkanı Hasan Şencan'dan geldi. Sosyal medya hesabından hastanenin çöken bölümünün fotoğraflarını paylaşan Şencan, “Geçtiğimiz günlerde partili cumhurbaşkanının açılışını yaptığı Gaziantep Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nin içler acısı durumu. Sayın Rektör Arif Özaydın bu durumu nasıl açıklayacak? Gaziantep Üniversitesi Hastanesi tel tel dökülüyor. Yazık bu memlekete” ifadesini kullandı. 
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