Erdoğan'ın AB'ye üyelik çağrısına NATO Genel Sekreteri'nden jet cevap

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için yola çıkmadan önce, Avrupa Birliği (AB) üyelik süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.







Erdoğan, "Bir gerçeğin de altını özellikle çizmek istiyorum. Şu an 50 yılı aşkın zamandır Avrupa Birliği kapısında bekletilen bir Türkiye var. Ve şu anda NATO üyesi ülkelerin neredeyse tamamı AB üyesidir. Türkiye'yi Avrupa Birliği kapsında 50 yılı aşkın süredir bekleten bu ülkelere buradan sesleniyorum. Aynı zamanda Vilnius’ta da sesleneceğim. Türkiye'nin AB'de önünü açın. Ondan sonra da biz Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım" ifadelerini kullandı.





Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'la da bu konu hakkında konuştuğunu belirterek, "Milletimizin bizden beklentisi var. Bu beklentiyi daha fazla kaldıramayız 50 yılı aştı. Biz Türkiye'yiz. Biz çatladıkapı ülkesi değiliz. Zirve marjında yapacağım görüşmelerde bunları da ifade edeceğim" dedi.







NATO GENEL SEKRETERİNDEN ÜYELİK DESTEĞİ

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, birlik zirvesi öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye'nin AB'ye katılma isteğini desteklediğini açıkladı.