Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın balkon konuşmasını Cumhurbaşkanlığı sansürledi /29 Mayıs 2023 18:15

Erdoğan'ın balkon konuşmasını Cumhurbaşkanlığı sansürledi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçim gecesi yaptığı balkon konuşmasının Cumhurbaşkanlığının İngilizce sitesinde sansürlendiği ortaya çıktı.

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İngilizce tercümede, Erdoğan'ın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sarf ettiği "Şimdi burada ben hesap uzmanı değilim ama hesap uzmanının hesabında galiba bir yanlışlık var" ve "Şimdi, Kandil’dekilerle onları arkaya alıp bir video çekimiyle haydi diyebilirsiniz ama bu millet yutmuyor ve yutmadı. 17 vekil düşmüş durumda" gibi sözlerine yer verilmedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Kısıklı'dan sonra Külliye'ye geçen Erdoğan, en sert balkon konuşmalarından birini yaptı.

Erdoğan'ın seçimlerin ikinci turunun ardından muhalefete ve Demirtaş'a yüklendiği balkon konuşması, Cumhurbaşkanlığı'nın İngilizce sitesinde sansürlü yayımlandı. İngilizce tercümede, 'Bay Kemal', 'Selo' veya Kandil ifadeleri yer almadı. Artı Gerçek'in haberine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez seçildiği seçimlerin ardından yaptığı 'balkon konuşması'nda kullandığı ayrıştırıcı ifadelerin, Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesindeki İngilizce tercümede yer almadığı ortaya çıktı.
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