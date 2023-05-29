Samanyolu Haber /Gündem / Ciner Grubu medya şirketlerini Erdoğan'ın iş insanlarına satacak /29 Mayıs 2023 17:55

Ciner Grubu medya şirketlerini Erdoğan'ın iş insanlarına satacak

Ciner Grubu’nun sahibi olduğu Habertürk, Show TV, Bloomberg HT gibi medya kuruluşlarının satışı için görüşmelerin başlandığı ileri sürüldü. Medya grubunu Mehmet Cengiz ve Fuat Tosyalı'nın satın almak istediği belirtildi.

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Türkiye’de seçimlerden sonra medyada da büyük değişiklikler yaşanacağının ilk sinyali geldi. 

Gerçek Gündem'in haberine göre Fatih Altaylı’nın kuruluşunda yer aldığı Habertürk’ten, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turundan sonra ayrılması, medya grubunun satılacağı yönündeki kulisleri doğrular nitelikteydi.

CENGİZ HOLDİNG VE TOSYALI GRUP DEVREDE
Ciner Grubu’nun sahibi olduğu Habertürk, Show TV, Bloomberg HT gibi medya kuruluşlarının satışı için görüşmelerin başlandığı ileri sürüldü.

Bir dönem Ciner Grubu’nda görev yapan gazeteci Ali Cağatay’ın iddiasına göre; medya grubunu satın almak için masada Cengiz Holding’in sahibi Mehmet Cengiz ve Tosyalı Grubu’nun sahibi Fuat Tosyalı var. Her iki isim de AKP hükümetinin en yakınındaki isimler olarak biliniyor.

Fuat Tosyalı aynı zamanda Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapıyor.

Ali Cağatay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin en büyük medya gruplarından Ciner Medya satış için masada.

Turgay Ciner’e ait; Habertürk, Show TV, Bloomberg HT ve diğer medya organları el değiştiriyor.

Mehmet Cengiz (Cengiz Holding) ve Fuat Tosyalı (Tosyalı Grubu), Ciner’le görüşmelere başladı.”
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