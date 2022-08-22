Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın danışmanından skandal paylaşım: 'Yok olacaksınız hepiniz çok yakında' /22 Ağustos 2022 16:13

Erdoğan'ın danışmanından skandal paylaşım: 'Yok olacaksınız hepiniz çok yakında'

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı Mariam Kavakçı, sosyal medyadan muhalefeti hedef alan provokatif paylaşımlar yaptı. Kavakçı, ayrıca AKP'li Cumhurbaşkanı'nın da 'halife' olarak isimlendirildiği bir Erdoğan fotoğrafı paylaştı.

SHABER3.COM

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlarından Mariam Kavakçı, sosyal medya hesabından peş peşe provokatif paylaşımlar yaptı. 

Malezya Büyükelçisi'yken geçen ay merkeze çekilen Merve Kavakçı'nın kızı Kavakçı, Instagram hesabından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun cadde direğine asılmış bir afişinin görüntüsünü, "Din düşmanları, teröristler ve vatan hainleriyle yan yana duran kimseye hakkımız helal değil. Yok olacaksınız hepiniz çok yakında" ifadeleriyle paylaştı.



Kavakçı bunun ardından, muhalefet partilerinin yer aldığı altılı masanın bir fotoğrafını paylaşırken "Kıskançlık insanları ne rezil hallere düşürüyor anladınız mı? Yazıklar olsun... Bir de Müslümanız diyorlar" ifadelerini kullandı.



Kavakçının bir diğer tepki çeken paylaşımı da, üzerinde "halifemiz_rte" isimli bir hesabın adının yazılı olduğu AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafı oldu. 


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'ın danışmanından skandal paylaşım: 'Yok olacaksınız... Sonraki Haber >>

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?

Tatlı dilli kurt kalpli ahirzaman münafıkları!

Tatlı dilli kurt kalpli ahirzaman münafıkları!

Ölü bedene emniyet kemeri takmak istediler

Ölü bedene emniyet kemeri takmak istediler

Sedat Peker'i önce tehdit etti, sonra özür diledi

Sedat Peker'i önce tehdit etti, sonra özür diledi

'Deyyusu Ekber' Hasan Yeşildağ kimdir?

'Deyyusu Ekber' Hasan Yeşildağ kimdir?

Gaffar Okkan'ı da Levent Göktaş mı öldürdü?

Gaffar Okkan'ı da Levent Göktaş mı öldürdü?

[Harun Tokak] Sen bize hakkını helal et

[Harun Tokak] Sen bize hakkını helal et

Erdoğan’ın davet ettiği Arınç'a büyük şok: AKP'liler tarafından yuhalandı!

Erdoğan’ın davet ettiği Arınç'a büyük şok: AKP'liler tarafından yuhalandı!

AKP’li Mahir Ünal'a Kahramanmaraş’ta protesto şoku

AKP’li Mahir Ünal'a Kahramanmaraş’ta protesto şoku
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:49:24