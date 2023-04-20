Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın 'denizaltı yaptırmak istiyorlar' iddiasını İngiltere yalanladı /20 Nisan 2023 23:25

Erdoğan'ın 'denizaltı yaptırmak istiyorlar' iddiasını İngiltere yalanladı

Erdoğan'ın "İngiltere denizaltı yaptırmak için işbirliği yapmak istiyor" açıklamasına İngiltere Donanması'ndan yalanlama geldi. Donanma sözcüsü, "Kimsenin bu görüşmelerden haberi yok" dedi.

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İngiltere Donanması, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'İngiltere'nin denizaltı yaptırmak için işbirliğine gitmek istediği' yönündeki açıklamasına yanıt verdi.

Duvar'da yer alan haberde, Breaking Defense sitesine konuşan İngiltere Donanması Sözcüsü, 'Birleşik Krallık Denizaltı Teslimat Ajansı, Savunma Nükleer Organizasyonu ve gemi yapımcısı BAE Systems ekipleri de dahil olmak üzere bu konudaki görüşmelerden kimsenin haberi olmadığını' iddia etti. Sözcü, "Kimsenin bu görüşmelerden haberi yok" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Nisan'da yaptığı açıklamada, 'İngiltere’nin denizaltıların yapımı konusunda iş birliğine hazır olduğunu' söylemişti.

İletişim Başkanlığı'nın internet sitesinde de paylaştığı açıklamada Erdoğan, "Türkiye'den uçak gemileri ve denizaltılar sipariş etmeye hazır ülkeler var. İngiltere, Türk tarafıyla denizaltıların üretimi konusunda iş birliğine hazır" demişti.

Middle East Eye haber sitesine konuşan bir kaynak da İngiltere hükümetinin Türkiye ile 'mürettebatsız denizaltıların ortak üretimiyle ilgilendiğini' iddia etmişti.

'TÜRKİYE'YE ÜST DÜZEY ZİYARET'
Öte yandan, İngiltere'nin Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü isimli savunma düşünce kuruluşunda araştırmacı olarak çalışan Sidharth Kaushal, son yıllarda İngiltere savunma yetkililerinin Türkiye'ye bir dizi 'üst düzey ziyaret' yaptığı bilgisini paylaştı.

Breaking Defense'in haberine göre, Kaushal, İngiltere'nin kuzeybatı Suriye'ye yönelik askeri operasyonları sebebiyle ilk olarak 2019'da uyguladığı silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırmasından bu yana savunma işbirliğinin sıkılaştığını aktardı.

'KENDİLERİNİ BU ALANDA ÇIĞIR AÇAN AKTÖR OLARAK SATMAYA ÇALIŞTILAR'
Sidharth Kaushal, konuyla ilgili açıklamasında, "Şaşırtıcı olmayan kısım ise şu: Türkiye, mürettebatsız yetenekler geliştirmekten bahsediyor. Çünkü birçok yönden kendilerini bu alanda çığır açan bir aktör olarak satmaya çalıştılar ve büyük ölçüde Bayraktar TB-2'nin başarısını temel aldılar" değerlendirmesinde bulundu.

Kaushal, “İngiltere'nin Türkiye ile ortak üretimle ne elde edeceği konusuna gelecek olursak; Kraliyet Donanması mürettebatsız sualtı gemileri geliştirip tedarik etmek için endüstri ile çalışma açısından biraz mesafe kat ettiğinden, bunu değerlendirmek daha zor görünüyor" dedi.
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