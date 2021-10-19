Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın eski danışmanı Akif Beki'den cami önlerinde açıklama yapan TÜGVA'ya tepki /19 Ekim 2021 11:45

Erdoğan'ın eski danışmanı Akif Beki'den cami önlerinde açıklama yapan TÜGVA'ya tepki

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, TÜGVA'nın 81 il temsilciliğinin cami önlerinde açıklama yapmasını eleştirdi.

SHABER3.COM

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, TÜGVA'nın 81 il temsilciliğinin cami önlerinde açıklama yaptığını belirterek, "Fatih Yüksel adlı bir TÜGVA yetkilisi, daha da ileri gitti. Bir tivitle TÜGVA aleyhine haberleri “İslam’a operasyon”, yapanları da “Dinle, imanla her zaman problemi olan gruplar” ilan etti.

Gerçi tepkiler üstüne bu tiviti sildiğini okudum haberlerde. Fakat tiviti sildirilince Yüksel’in ifşa ettiği savunma taktiği de reddedilmiş, terk edilmiş olmuyor ki! Namaz kılmaları, camiye gitmeleri eleştirilse camiden cevap vermelerini, din ve iman karşıtlığına bağlamalarını anlarım.

Oysa sorular, cami kapısından içeri sokulmayacak konularla, torpil ve kayırmacılıkla ilgili. Ne İslam, torpil ve kayırmacılığın örtüsü olarak kullanılabilir. Ne de cami, bunların sığınağı..." diye yazdı.

TÜGVA'nın belediyenin tahsis ettiği mülklerde, kamu kaynaklarından kıyaklarla faaliyet gösterip göstermediğini soran Beki, yazısını "TÜGVA İstanbul İl Başkanı Emrullah Şanlan, Taksim Camii önünde demişti ki: “Oyunları hukuk içerisinde bozmaya devam edeceğiz”.

Her ne oyun bozacaklarsa hukuk ve vakıf anlayışı içinde ama cami dışında bozsunlar, yanlarındayım." ifadeleriyle noktaladı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'ın eski danışmanı Akif Beki'den cami önlerinde... Sonraki Haber >>

IŞİD'in Kandahar'daki intihar saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

IŞİD'in Kandahar'daki intihar saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

Öztrak, Erdoğan'In 'suç işlediği' videoyu yayınladı Habertürk yayını kesti

Öztrak, Erdoğan'In 'suç işlediği' videoyu yayınladı Habertürk yayını kesti

Merkez Bankası'nda Türkiye'ye ait 1 sent bile yok

Merkez Bankası'nda Türkiye'ye ait 1 sent bile yok

Erdoğan'ın 'berberi' bile şehir eşkıyalığına soyunmuş

Erdoğan'ın 'berberi' bile şehir eşkıyalığına soyunmuş

Gündemi sarsacak iddia: Hükümet döviz kurunu kasıtlı yükseltiyor!

Gündemi sarsacak iddia: Hükümet döviz kurunu kasıtlı yükseltiyor!

Erdoğan’ın “suç işlediği” videosu ortaya çıktı

Erdoğan’ın “suç işlediği” videosu ortaya çıktı

İşte savunma sistemlerinin durduramadığı hipersonik füze

İşte savunma sistemlerinin durduramadığı hipersonik füze

Erdoğan'a sert çıktı: Bırak bunları kimnse yemiyor artık

Erdoğan'a sert çıktı: Bırak bunları kimnse yemiyor artık

Erdoğan'dan dikkat çeken hareket

Erdoğan'dan dikkat çeken hareket

Nura gark oldu semavat-ü zemin!

Nura gark oldu semavat-ü zemin!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:14:59