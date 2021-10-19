Erdoğan'ın eski danışmanı Akif Beki'den cami önlerinde açıklama yapan TÜGVA'ya tepki

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, TÜGVA'nın 81 il temsilciliğinin cami önlerinde açıklama yaptığını belirterek, "Fatih Yüksel adlı bir TÜGVA yetkilisi, daha da ileri gitti. Bir tivitle TÜGVA aleyhine haberleri “İslam’a operasyon”, yapanları da “Dinle, imanla her zaman problemi olan gruplar” ilan etti.



Gerçi tepkiler üstüne bu tiviti sildiğini okudum haberlerde. Fakat tiviti sildirilince Yüksel’in ifşa ettiği savunma taktiği de reddedilmiş, terk edilmiş olmuyor ki! Namaz kılmaları, camiye gitmeleri eleştirilse camiden cevap vermelerini, din ve iman karşıtlığına bağlamalarını anlarım.



Oysa sorular, cami kapısından içeri sokulmayacak konularla, torpil ve kayırmacılıkla ilgili. Ne İslam, torpil ve kayırmacılığın örtüsü olarak kullanılabilir. Ne de cami, bunların sığınağı..." diye yazdı.



TÜGVA'nın belediyenin tahsis ettiği mülklerde, kamu kaynaklarından kıyaklarla faaliyet gösterip göstermediğini soran Beki, yazısını "TÜGVA İstanbul İl Başkanı Emrullah Şanlan, Taksim Camii önünde demişti ki: “Oyunları hukuk içerisinde bozmaya devam edeceğiz”.



Her ne oyun bozacaklarsa hukuk ve vakıf anlayışı içinde ama cami dışında bozsunlar, yanlarındayım." ifadeleriyle noktaladı.



