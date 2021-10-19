Son 4 ayın 'Adalet Raporu' yayımlandı: AKP iktidarında çözüm uzak

AKP İKTİDARINDA ÇÖZÜM UZAK

Düzenli olarak çıkarılan Adalet Raporu'nda, "Yurttaşlara dayatılan tek adam rejiminin etkileri bir kez daha gün yüzüne çıkmakta. Ülkemizde yaşanan yoğun gündem içinde bir yandan insan hakları ihlalleri artmakta diğer yandan da sosyal ve ekonomik kriz büyümekte" denildi.





Rapor hakkında yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yayımladığımız bu dördüncü raporda bir kez daha görüyoruz ki; ülkemizde temel haklarımıza erişim her geçen gün daha da kısıtlanıyor. Kamuda tasarruf tedbirleri yayımlanırken çift maaş ile çalışan bürokratların sayısı artıyor. Demokratik yönetimin esasları gereğince ve içinde yaşadığımız çağın bu konuda getirdiği kolaylıklarla ülke yönetiminin daha da şeffaflaşması gerekirken, kamuda denetim azalıyor. AKP iktidarı yolsuzluğu, yandaşlarına yaptığı kaynak transferlerini arttırıyor. Tüm bunlarla birlikte hesap verebilirlik ilkesini hiçe sayıyor. Yaşatılan aşı muamması, TÜİK’in gerekçesi olmaksızın veri paylaşmaması, başta okullarda olmak üzere kamusal alanlarda yurttaşların asgari düzeyde bile olsa insanca yaşamaları için yeterli tedbirlerin alınmaması, sağlık çalışanlarının toplu istifaları gibi pek çok sorun AKP iktidarında çözümden uzak. "





SON 4 AYIN HAK İHLALLERİ

Rapora göre geçen son 4 ayda şunlar yaşandı:

- 120 toplantı ve gösteriye kolluk kuvvetlerince müdahale edildi.





- 521 gün boyunca her türlü eylem ve gösteri salgın bahanesiyle yasaklandı.





- Çeşitli soruşturmalar kapsamında toplamda 3 bin 262 kişi gözaltına alındı.





- 95 kadın boşanmak istediği, barışmayı reddettiği, ilişkiyi reddettiği için yani kendi hayatına dair karar aldığı için birinci derece yakını, eski eşi ya da sevgili tarafından öldürüldü. 72 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.





-539 habere erişim engeli getirildi.





- Cezaevlerinde 2 bin 383 kişi hak ihlaline uğradı. "





"Bu tablo kısaca tüm yetkilere rağmen kendine sorumluluk atfetmeyen Saray’ın kara tablosudur" denilen raporda, "Bir devletin yerine getirmesi gereken kamu hizmetinden yurttaşlarını yoksun ve ihmal zinciriyle baş başa bırakmasının sonucudur" ifadeleri de kullanıldı.